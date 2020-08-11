Максимычев: за визитом главы МИД ФРГ в РФ всегда кроются новые возможности

Визит главы МИД ФРГ в РФ не бывает рядовым событием и всегда дает новые возможности и перспективы, в этом убежден доктор политологических наук Игорь Максимычев.

Во вторник, 11 августа, в Москве состоялась встреча глав МИД России и Германии Сергея Лаврова и Хайко Мааса. Речь шла о "Северном потоке — 2", также стороны обсудили ряд других важных вопросов. Как считает Максимычев, по вопросу Сирии, Ливии и Украины только с участием России можно достигнуть какого-либо положительного результата, поэтому Берлин ведет диалог с Москвой.

"Очень сложно сказать, как будут дальше развиваться отношения. Тем более при господине Маасе, который несколько раз отличался такими высказываниями, которые идут вразрез с представлениями России по отношениям с Германией", — цитирует эксперта ФБА "Экономика сегодня".

Сейчас Германия продолжает санкционную политику в отношении РФ, но одновременно с этим ведет сотрудничество, в частности — по "Северному потоку — 2", из-за которого очень нервничают США. Но пока какой-либо смены акцентов в германской внешней политике по России не намечается, подытожил эксперт.