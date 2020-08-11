Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Попов объяснил экономическую невыгодность страховки домов от пожаров

Попов объяснил экономическую невыгодность страховки домов от пожаров

 Украина предпочла бразильские Super Tucano российским Су-27 из-за цены

Украина предпочла бразильские Super Tucano российским Су-27 из-за цены
Россиянам рассказали о нюансах использования маткапитала

Россиянам рассказали о нюансах использования маткапитала

 Зеленский вывел игорный бизнес из тени вопреки воле украинцев

Зеленский вывел игорный бизнес из тени вопреки воле украинцев
Военный эксперт рассказал об ответе РФ на военную угрозу из космоса

Военный эксперт рассказал об ответе РФ на военную угрозу из космоса

 Максимычев: за визитом главы МИД ФРГ в РФ всегда кроются новые возможности

Максимычев: за визитом главы МИД ФРГ в РФ всегда кроются новые возможности
Попов объяснил экономическую невыгодность страховки домов от пожаров

Попов объяснил экономическую невыгодность страховки домов от пожаров

 Украина предпочла бразильские Super Tucano российским Су-27 из-за цены

Украина предпочла бразильские Super Tucano российским Су-27 из-за цены
Россиянам рассказали о нюансах использования маткапитала

Россиянам рассказали о нюансах использования маткапитала

 Зеленский вывел игорный бизнес из тени вопреки воле украинцев

Зеленский вывел игорный бизнес из тени вопреки воле украинцев
Военный эксперт рассказал об ответе РФ на военную угрозу из космоса

Военный эксперт рассказал об ответе РФ на военную угрозу из космоса

 Максимычев: за визитом главы МИД ФРГ в РФ всегда кроются новые возможности

Максимычев: за визитом главы МИД ФРГ в РФ всегда кроются новые возможности
17:06   11 Августа 2020
Весь мир

Военный эксперт рассказал об ответе РФ на военную угрозу из космоса

Военный эксперт рассказал об ответе РФ на военную угрозу из космоса

России есть чем ответить на положения американской доктрины космических сил США, в которой допускается возможность проведения наступательных операций, и нанесение удара по объектам, расположенным на земле и в киберпространстве.

Об этом в эфире радио Sputnik заявил глава Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин, комментируя сообщения РИА Новости о том, что доктрина нового вида американских вооруженных сил – Космических сил – предполагает, что при необходимости США могут вести наступательные действия из космоса.

В документе, озаглавленном Spacepower («Космическая мощь»), в частности, объясняется, чем будут заниматься созданные 20 декабря 2020 года Космические силы США, и объясняется, почему в Вашингтоне признают космос возможной сферой ведения войны.

«Наступательные операции нацелены на достижение преимущества и возможность нейтрализации космических миссий врага до того, как они будут задействованы против дружественных сил», — говорится в документе.

Там же указывается, что наступательные действия, важны для достижения превосходства США в космическом пространстве и могут быть начаты, «когда это оправдано», например, при необходимости противостоять противнику, который собирается получить доступ к космической сфере, чтобы «использовать ее в своих интересах».

Военный эксперт рассказал об ответе РФ на военную угрозу из космоса

По мнению доктора исторических наук Алексея Подберезкина, который прокомментировал документ в эфире радио Sputnik, положения американской доктрины представляют опасность для России, так как речь в них идет о том, что в космосе будут размещены ударные виды вооружений – лазерное и кинетическое оружие, электромагнитные и другие виды вооружений, по сути – что угодно.

«Представьте себе ситуацию, когда над нами летает спутник с грузовым отсеком, в котором может поместиться 5–6 кубических метров отравляющего вещества, в определенный момент контейнер открывается, и все, что там есть, начинает сыпаться на наши головы, — предположил эксперт. — Это один из гипотетических вариантов, и их очень много».

Также Подберезкин добавил, что, если на спутниках будет размещено ударное космическое оружие, это будет означать, что сократится подлетное время до возможных целей, в то время как сейчас вся система обороны построена на возможности засечь пуск ракет и уничтожить их на разгонном участке.

«А если этот спутник находится над твоей головой, то будет полет по кратчайшей траектории. Поэтому все это – реальная угроза для безопасности РФ», — подчеркнул аналитик.

Военный эксперт рассказал об ответе РФ на военную угрозу из космоса

При этом он заверил слушателей, что России, конечно, есть, чем ответить на эти угрозы со стороны США – у нас создается противоспутниковое оружие.

«Естественно, что такое оружие, размещенное на космических спутниках, станет первоочередной целью, в том числе для средств космического поражения, — заключил Алексей Подберезкин. — Другое дело, что это станет бесконечным соревнованием щита и меча, но уже перенесенным в космос».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #сша #армия #оружие #космос #общество #весь мир #космические войска #военная доктрина

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...