Военный эксперт рассказал об ответе РФ на военную угрозу из космоса

России есть чем ответить на положения американской доктрины космических сил США, в которой допускается возможность проведения наступательных операций, и нанесение удара по объектам, расположенным на земле и в киберпространстве.

Об этом в эфире радио Sputnik заявил глава Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин, комментируя сообщения РИА Новости о том, что доктрина нового вида американских вооруженных сил – Космических сил – предполагает, что при необходимости США могут вести наступательные действия из космоса.

В документе, озаглавленном Spacepower («Космическая мощь»), в частности, объясняется, чем будут заниматься созданные 20 декабря 2020 года Космические силы США, и объясняется, почему в Вашингтоне признают космос возможной сферой ведения войны.

«Наступательные операции нацелены на достижение преимущества и возможность нейтрализации космических миссий врага до того, как они будут задействованы против дружественных сил», — говорится в документе.

Там же указывается, что наступательные действия, важны для достижения превосходства США в космическом пространстве и могут быть начаты, «когда это оправдано», например, при необходимости противостоять противнику, который собирается получить доступ к космической сфере, чтобы «использовать ее в своих интересах».

По мнению доктора исторических наук Алексея Подберезкина, который прокомментировал документ в эфире радио Sputnik, положения американской доктрины представляют опасность для России, так как речь в них идет о том, что в космосе будут размещены ударные виды вооружений – лазерное и кинетическое оружие, электромагнитные и другие виды вооружений, по сути – что угодно.

«Представьте себе ситуацию, когда над нами летает спутник с грузовым отсеком, в котором может поместиться 5–6 кубических метров отравляющего вещества, в определенный момент контейнер открывается, и все, что там есть, начинает сыпаться на наши головы, — предположил эксперт. — Это один из гипотетических вариантов, и их очень много».

Также Подберезкин добавил, что, если на спутниках будет размещено ударное космическое оружие, это будет означать, что сократится подлетное время до возможных целей, в то время как сейчас вся система обороны построена на возможности засечь пуск ракет и уничтожить их на разгонном участке.

«А если этот спутник находится над твоей головой, то будет полет по кратчайшей траектории. Поэтому все это – реальная угроза для безопасности РФ», — подчеркнул аналитик.

При этом он заверил слушателей, что России, конечно, есть, чем ответить на эти угрозы со стороны США – у нас создается противоспутниковое оружие.