Попов объяснил экономическую невыгодность страховки домов от пожаров

Первый зампред комитета ГД по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов сообщил, что фракция партии «Справедливая Россия» готовила проект об электрическом обогреве домов. По его словам, масштабный проект, но неоднозначный. Однако от газового снабжения надо отойти, чтобы избежать взрывов в жилых домах.

Председатель Совета Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Григорий Попов, выступая на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот», обсудил возможность страховки домов от пожаров после взрыва бытового газа.

«Такая инициатива вносилась, но законодатель исходит из того, что у граждан должен быть выбор, и эта процедура остается добровольной, что нельзя сказать о государственных объектах. Их в обязательном порядке должны страховать», — сказал Попов.

По его мнению, обязательное страхование принесет только позитив, но не с экономической стороны. Не каждый россиянин сможет потратить деньги на такую страховку. Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Анохин согласился с мнением Григория Попова в этом вопросе.

По его словам, часто горят квартиры у граждан, которые выпивают и не следят за домом. Также у таких россиян нет работы, соответственно, возможности оплатить коммунальные услуги, поэтому речь о страховке вообще не идет.