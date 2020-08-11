Рар: Германия может нанести существенный удар по Америке

Конфронтация между Европой и Америкой из-за реализации российского газового проекта «Северный поток-2» может вылиться в жесткую торговую войну.

Об этом в эфире НСН заявил немецкий политолог Александр Рар, комментируя во вторник новость о том, что компания Uniper – один из финансовых партнеров «Газпрома» по строительству «Северного потока-2» – допустила возможность заморозки проекта в связи с ужесточением вводимых против газопровода санкций США.

«По мере того, как США активизируют свои усилия по целевым санкциям против проекта «Северный поток-2», вероятность задержки или даже прекращения строительства трубопровода возрастает», — говорится в опубликованном отчете немецкой компании.

По словам Александра Рара, в Германии эта тема обсуждается на самых разных уровнях – и в правительстве, и в экспертных кругах.

«Громче всего выступает восточный комитет немецкой экономики, это лоббистская структура, которая лоббирует бизнес между Германией и Россией, — рассказал политолог. — И они выступают, например, за то, чтобы Германия сама ввела бы жесткие санкции против Америки, вплоть до закрытия европейских терминалов для принятия американского сжиженного газа».

Однако в случае ведения подобных контрсанкций, последствия от них будут непредвиденными и жесткими, предупредил эксперт. И в результате между Европой и Америкой может начаться жесточайшая торговая война, которой большинство европейцев, конечно, не хочет.

«Кроме того, в ЕС есть страны, которые поддерживают США, а не Германию – это Польша, прибалтийские государства, Великобритания и другие. У Германии нет поддержки со стороны других государств, и в этом вопросе она очень слаба», — добавил Александр Рар.

Тем не менее, Германия, по его словам, может очень многое сделать для выстраивания антиамериканского фронта, но сейчас ситуация очень политизирована и в США готовы к возможной битве против европейцев.

«Америка подготовилась к этой битве против Европы, и даже уже не скрывает, что на самом деле дело не в России, а в том, чтобы открыть путь американскому сжиженному газу на европейский рынок», — добавил эксперт.

Со своей стороны, Германия, по его мнению, могла бы в ответ бойкотировать намеченный на ноябрь саммит G7, а также отказать американцам в приглашении на Мюнхенскую конференцию по безопасности – это стало бы для Вашингтона серьезным ударом, но пока открытым остается вопрос о том, какую выгоду из ситуации попытаются извлечь другие европейские страны.

Напомним, ранее глава МИД ФРГ прибыл с визитом в Москву и встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым для обсуждения достройки газопровода «Северный поток-2» в условиях американского санкционного давления.