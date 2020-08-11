Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Попов объяснил экономическую невыгодность страховки домов от пожаров

Попов объяснил экономическую невыгодность страховки домов от пожаров

 Украина предпочла бразильские Super Tucano российским Су-27 из-за цены

Украина предпочла бразильские Super Tucano российским Су-27 из-за цены
Россиянам рассказали о нюансах использования маткапитала

Россиянам рассказали о нюансах использования маткапитала

 Зеленский вывел игорный бизнес из тени вопреки воле украинцев

Зеленский вывел игорный бизнес из тени вопреки воле украинцев
Военный эксперт рассказал об ответе РФ на военную угрозу из космоса

Военный эксперт рассказал об ответе РФ на военную угрозу из космоса

 Максимычев: за визитом главы МИД ФРГ в РФ всегда кроются новые возможности

Максимычев: за визитом главы МИД ФРГ в РФ всегда кроются новые возможности
Попов объяснил экономическую невыгодность страховки домов от пожаров

Попов объяснил экономическую невыгодность страховки домов от пожаров

 Украина предпочла бразильские Super Tucano российским Су-27 из-за цены

Украина предпочла бразильские Super Tucano российским Су-27 из-за цены
Россиянам рассказали о нюансах использования маткапитала

Россиянам рассказали о нюансах использования маткапитала

 Зеленский вывел игорный бизнес из тени вопреки воле украинцев

Зеленский вывел игорный бизнес из тени вопреки воле украинцев
Военный эксперт рассказал об ответе РФ на военную угрозу из космоса

Военный эксперт рассказал об ответе РФ на военную угрозу из космоса

 Максимычев: за визитом главы МИД ФРГ в РФ всегда кроются новые возможности

Максимычев: за визитом главы МИД ФРГ в РФ всегда кроются новые возможности
16:06   11 Августа 2020
Армия

СМИ: наемники ПНС из Сирии и Турции продают оружие ливийским боевикам

СМИ: наемники ПНС из Сирии и Турции продают оружие ливийским боевикам

Переброшенные в Ливию сирийские наемники, прибывшие для поддержки так называемого Правительства национального согласия Ливии продают оружие местным группировкам и частным лицам. Об этом сообщили арабские СМИ.

Стоимость единицы оружия в Ливии существенно выше, чем в Сирии. Этим пользуются иностранные наемники, устроив незаконный "бизнес".

Переброшенные в Ливию сирийские джихадисты занимаются незаконным оборотом оружия на территориях, подконтрольных ПНС Ливии во главе с Файезом Сарраджем, передает Федеральное агентство новостей.

В отношении Ливии действует оружейное эмбарго ООН. Поэтому спекуляции с военными грузами полностью запрещены. Стоит отметить, что ситуация с оборотом оружия в Ливии не устраивает также Анкару и ПНС, поэтому собственных же наемников они арестовывают, передает Step News.

Большинство сирийских полевых командиров приторговывают боеприпасами и военной техникой. Однако ПНС пресекает только деятельность членов протурецкой "Дивизии аль-Хамза". Их оружейный склад был полностью конфискован.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#ливия #продажа оружия #пнс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...