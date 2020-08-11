СМИ: наемники ПНС из Сирии и Турции продают оружие ливийским боевикам

Переброшенные в Ливию сирийские наемники, прибывшие для поддержки так называемого Правительства национального согласия Ливии продают оружие местным группировкам и частным лицам. Об этом сообщили арабские СМИ.

Стоимость единицы оружия в Ливии существенно выше, чем в Сирии. Этим пользуются иностранные наемники, устроив незаконный "бизнес".

Переброшенные в Ливию сирийские джихадисты занимаются незаконным оборотом оружия на территориях, подконтрольных ПНС Ливии во главе с Файезом Сарраджем, передает Федеральное агентство новостей.

В отношении Ливии действует оружейное эмбарго ООН. Поэтому спекуляции с военными грузами полностью запрещены. Стоит отметить, что ситуация с оборотом оружия в Ливии не устраивает также Анкару и ПНС, поэтому собственных же наемников они арестовывают, передает Step News.

Большинство сирийских полевых командиров приторговывают боеприпасами и военной техникой. Однако ПНС пресекает только деятельность членов протурецкой "Дивизии аль-Хамза". Их оружейный склад был полностью конфискован.