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16:01   11 Августа 2020
Политика

Израильтянин заявил, что в деле MH17 голландцы перехитрили сами себя

Израильтянин заявил, что в деле MH17 голландцы перехитрили сами себя

Голландцы перехитрили сами себя. Так прокомментировал нестыковки в официальном расследовании по крушению MH17 гражданин Израиля Роджер Самеах.

С его слов, голландцы, несмотря на то, что скрупулезно предоставили данные расчетов, ошиблись в наиболее важных аспектах. Ранее Самеах задал ряд не самых удобных вопросов официальному следствию по делу о крушении Boeing-777, летевшего рейсом MH17. Свои выводы по расследованию израильтянин предоставил на канале "Яндекс Дзен" Sergey Grigoriev, подробно изучив отчет Нидерландского комитета по технике безопасности.

Самеах отметил точки падения больших обломков. Потом он провел перпендикуляр от точки, которую зафиксировал самописец. Расстояние — около 1,5 км. А ветер был несильный.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #украина #mh17 #голландия #boeing-777

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