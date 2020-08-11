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15:51   11 Августа 2020
Общество

Актер Михаил Ефремов находится в реанимации Боткинской больницы

Актер Михаил Ефремов находится в реанимации Боткинской больницы

Резкое ухудшение состояния здоровья актера Михаила Ефремова вынудило отменить заседание Пресненского суда города Москвы по делу о ДТП со смертельным исходом. От здания суда Ефремова в бессознательном состоянии увезли в Боткинскую больницу.

Очередное заседание Пресненского суда по делу о ДТП со смертельным исходом, обвиняемым по которому проходит актер Михаил Ефремов, перенесено на неизвестную дату из-за ухудшившегося состояния здоровья артиста. Как сообщил адвокат актера Эльман Пашаев, слова которого приводят "Известия", Ефремова увезли в предынфарктном или предынсультном состоянии. Сейчас он находится в реанимации Боткинской больницы.

Известный российский телеведущий и комментатор канала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев в конце июля заявил корреспонденту Федерального агентства новостей о своей уверенности в виновности Ефремова и о том, что тот должен сидеть в тюрьме.

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Автор: Илья Романович
#ефремов #суд над ефремовым #госпитализация ефремова

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