Актер Михаил Ефремов находится в реанимации Боткинской больницы

Резкое ухудшение состояния здоровья актера Михаила Ефремова вынудило отменить заседание Пресненского суда города Москвы по делу о ДТП со смертельным исходом. От здания суда Ефремова в бессознательном состоянии увезли в Боткинскую больницу.

Очередное заседание Пресненского суда по делу о ДТП со смертельным исходом, обвиняемым по которому проходит актер Михаил Ефремов, перенесено на неизвестную дату из-за ухудшившегося состояния здоровья артиста. Как сообщил адвокат актера Эльман Пашаев, слова которого приводят "Известия", Ефремова увезли в предынфарктном или предынсультном состоянии. Сейчас он находится в реанимации Боткинской больницы.

Известный российский телеведущий и комментатор канала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев в конце июля заявил корреспонденту Федерального агентства новостей о своей уверенности в виновности Ефремова и о том, что тот должен сидеть в тюрьме.