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15:48   11 Августа 2020
Общество

Цеков о "Шугалее-2": фильм дополнит усилия МИД

Цеков о "Шугалее-2": фильм дополнит усилия МИД

Фильм "Шугалей-2" ждет не меньший успех, что и первую часть картины, заявил член Совета Федерации РФ Сергей Цеков, отметив, что документальный боевик - это новое слово в кинематографе.

Вторая часть фильма "Шугалей" выйдет на экраны осенью этого года. Первая часть, презентованная в мае, рассказывает о судьбе российских ученых, которых в Триполи похитили боевики. С мая прошлого года россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана удерживают в ливийской неофициальной тюрьме "Митига" без предъявления обвинений, пишет "Слово и дело".

Фильм "Шугалей" получил широкий общественный резонанс, подняв серьезные вопросы в обществе. Вторая часть, по словам создателей, будет не менее захватывающей. Эксперты считают, что выход фильма ускорит процесс освобождения российских граждан и ускорит их возвращение на родину.

Член Совета Федерации Сергей Цеков поделился мнением о первой части фильма и рассказал о своих ожиданиях от грядущей премьеры.

"Фильм мне понравился, считаю его хорошим и правильным. Осталось положительное впечатление. Видно, что создатели картины беспокоятся о настоящем, прикладывают усилия для того, чтобы соотечественника наконец освободили. Видимо поэтому они сняли такой фильм. Думаю, вторая часть будет не хуже, чем первая", — заявил Цеков.

По мнению политологов, фильм доносит проблему до широкого круга людей, что может повлиять на ситуацию в Ливии и ускорить возвращение наших граждан в Россию. Однако одним фильмом освободить россиян не удастся, усилия прилагаются и дипломатическими службами.

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Автор: Руслан Неглинный
#цеков #Шугалей #шугалей 2

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