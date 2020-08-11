В кибератаках на Россию из Германии заподозрили третью силу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что за 2019 и 2020 годы российские организации подверглись значительному количеству кибератак с территории Германии.

Как объяснил «Политике Сегодня» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, хакерские атаки – один из распространенных способов информационной войны, который используют почти все развитые страны, в том числе Германия.

«Эта практика, которая никогда не прекращается. Кибератаки – эта вещь в виртуальном пространстве, которая никогда не заканчивалась. Она всегда будет продолжаться», — сказал политолог.

Однако зачастую именно России приписывают организацию кибератак на западные страны, что, по мнению Брутера, несправедливо.

«Если есть такая практика и она идет со всех сторон, то не надо кричать, что это неприемлемо, что мы введем против вас санкции, и что исчадие зла исходит из Москвы — все это неправда. Правда заключается в том, что обе стороны действуют примерно одинаково в этом плане, и не надо всю информацию, которая здесь есть, передавать в публичное пространство», — заявил эксперт.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в комментарии для «Политики Сегодня» подчеркнул, что зачастую сложно определить источник кибератак.

«Что касается географии, не всегда можно понять, кто именно является заказчиком кибератаки, потому что интернет явление интернациональное, он не имеет границ, и киберпреступники могут использовать уже зарегистрированные сервера на территории разных стран», — отметил Ульянов.

Ранее на встрече с главой МИД ФРГ Хайко Маасом Сергей Лавров сообщил, что российский национальный координационный центр по компьютерным инцидентам с января 2019 года по конец мая 2020 года зафиксировал 75 хакерских атак из германского сегмента интернета. Были замечены попытки взлома более 50 сайтов государственных учреждений.

Он также добавил, что по всем этим случаям в соответствующую германскую структуру были направлены уведомления.