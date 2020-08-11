Попов назвал основные причины пожаров в жилых домах в России

Пожары в жилых домах в России возникают по большей части в результате неосторожного обращения с огнем, а также из-за проблем с электрооборудованием.

Об этом во вторник, 11 августа, выступая на прошедшей в Медиагруппе «Патриот» пресс-конференции на тему «Техногенные катастрофы — что нас ждет в 2020 году», заявил Председатель совета Санкт-Петербургского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Григорий Попов.

«Основная причина пожаров – это неосторожное обращение с огнем: порядка 30% курение, топка печей, дети играют с огнем. Кроме этого, частой причиной возгорания является электрооборудование – короткие замыкания, перегрузка сети, неправильный выбор автоматов защиты», — сообщил гость мероприятия.

В то же время, он отметил, что в Петербурге в этой области очень широко ведется разъяснительная работа с детьми, так как если необходимость соблюдать правила пожарной безопасности не привить с детства, потом это при вить уже очень трудно.

«Наша категория –дошкольники, дети начальных классов поскольку если с детского возраста это не привить, то сформировавшемуся человеку, старшекласснику, подростку тяжело подать эту информацию», — подчеркнул Попов.

В то же время, другой участник дискуссии депутат Петербургского Заксобрания Андрей Анохин отметил, что «уровень раздолбайства» в России несравним, например, с Ливаном, где в начале августа в порту Бейрута взорвалось 2,7 тонны конфискованной несколько лет назад селитры, что привело к катастрофическим разрушениям в городе и многочисленным жертвам.

В России, подчеркнул Анохин, и квалификация кадров, и средний уровень образования населения гораздо выше, чем в Ливане. Кроме того, по его словам, у нас предотвращением подобных инцидентов занимаются специальные службы, которые ведут серьезную работу, в то время, как в Ливане инфраструктура серьезно изношена.