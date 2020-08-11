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15:39   11 Августа 2020
Экономика

Россиянам рассказали о нюансах использования маткапитала

Россиянам рассказали о нюансах использования маткапитала

При оформлении материнского капитала некоторые российские семьи могут столкнуться с "подводными камнями", заявила адвокат, председатель коллегии адвокатов "Сулим и партнеры" Ольга Сулим.

Выплаты от государства при рождении ребенка являются весомой поддержкой для молодых родителей. С 2020 года материнский капитал в размере 466 617 рублей полагается семьям, в которых появился первенец.

За второго ребенка выплачиваются дополнительные 150 000 рублей, а при появлении третьего ребенка государство погашает 450 000 рублей от выданного семье ипотечного займа, передает ФАН.

Трудности у семьи могут возникнуть при покупке жилья с привлечением материнского капитала. Обязательным условием является выделение долей на каждого члена семьи. Спорные моменты возникают при распределении долей, а также в процессе продажи недвижимости до достижения детьми совершеннолетнего возраста, рассказала эксперт.

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Автор: Василий Пименов
#дети #маткапитал #Сулим

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