В «Патриоте» обсудили возможность отказаться от газа ради безопасности

Россия пока не готова полностью отказаться от газового снабжения в жилых домах, выразил уверенность депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин. На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» парламентарий объяснил, что подобный шаг вызовет экономические проблемы.

«Здесь нужно мыслить с экономической точки зрения. Если мы отключим жителей от газа и заменим все используемые в этой части системы на электрические, то это, вполне логично, повысит цены на электричество. Квартплата сейчас большая, люди считают каждую копейку. Я бы не стал прибегать к подобным радикальным мерам», — сказал Анохин.

Председатель Совета Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Григорий Попов объяснил, что чаще всего причиной взрывов бытового газа в квартирах является безответственность управляющих компаний: жилищных организаций, товариществ собственников жилья (ТСЖ) и прочих инстанций.

«Законодательно идет четкое деление. Есть газопровод магистральный, то за него отвечает чаще всего федеральная корпорация с квалифицированными специалистами и четким регламентом проведения работ. Аварии на таких участках газопровода случаются крайне редко и не несут серьезных последствий. Крупные взрывы бытового газа, как правило, происходят по причине нарушения эксплуатации газового оборудования непосредственно в квартире», — сказал Попов.

Председатель пожарного общества обратил внимание, что в жилой квартире зона ответственности серьезных газовых компаний заканчивается. Она переходит на управляющие компании жилого дома и на самих жильцов.

По мнению Попова, нужно отрегулировать положение, по которому жилище представляет собой строго неприкосновенную территорию, куда попасть можно лишь по решению суда. Если разрешить управляющим организациям в соответствии с четким регламентом проводить работы и следить за газовым оборудованием, аварий в домах станет меньше.

Анохин дополнил, что многие люди негативно относятся ко всему, что связано с властью, и вряд ли пустят чужих людей к себе в дом. Чтобы это исправить, необходимо наладить диалог внутри общества, чтобы жители домов больше доверяли федеральным службам надзора. Штрафы и запреты лишь ухудшат ситуацию, уверен депутат Заксобрания.

Член партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Михаил Емельянов также рассказал, что партия Сергея Миронова уже занималась разработкой законопроекта, предписывающего уход от газовой системы снабжения. Парламентарий уточнил, что пока масштабный проект находится в разработке и «имеет свою плюсы и минусы».