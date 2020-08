Российской нефти предрекли непростую осень

США поставили рекорд по закупке российской нефти: за последние полгода импортировали более 9 миллионов тонн нефтепродуктов на 2,2 млрд. долларов. Это в 2,3 раза больше, чем в прошлом году. Ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович большой спрос объяснил успешностью российских товаропроизводителей в нефтяном сегменте.

По словам Митраховича, российская нефть, как иранская и венесуэльская, подходит для американских производителей. Но с Ираном и Венесуэлой США прервали все экономические отношения, наложив санкции.

Весной 2020 года, на фоне резкого падения мировых цен на «черное золото», президент Трамп пригрозил ввести пошлины на импорт нефти в США, чтобы поддержать национальных производителей. Но к концу весны стоимость ресурса подросла до 40 долларов и необходимость жесткого ручного регулирования отпала. Впрочем, Станислав Митрахович не исключает, что ситуация повторится.

Конкуренция обострится и в связи с недавним заявлением Саудовской Аравии о снижении цен на сентябрьские поставки для европейских и азиатских покупателей, полагает спикер.

Средняя цена российской нефти Urals в июле выросла на 5% к июню – до 43,91 доллара за баррель.

В начале июля 2020 года судебные власти Америки решили зарыть нефтепровод Dakota Access из-за нарушения экологических требований. По словам экспертов, закрытие последнего нанесет урон месторождению Баккен в Северной Дакоте, нефтедобыча на котором сделала США крупнейшим поставщиком сланцевой нефти в мире. 6 августа постановление суда отменили до проведения полной экспертизы.

A federal appeals court panel has reversed an order to shut down the Dakota Access pipeline pending a full environmental review. The decision means pipeline owner Energy Transfer can keep oil flowing while the environmental review is conducted. https://t.co/GFNVciEEgB