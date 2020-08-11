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18:12   11 Августа 2020
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Российской нефти предрекли непростую осень

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США поставили рекорд по закупке российской нефти: за последние полгода импортировали более 9 миллионов тонн нефтепродуктов на 2,2 млрд. долларов. Это в 2,3 раза больше, чем в прошлом году. Ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович большой спрос объяснил успешностью российских товаропроизводителей в нефтяном сегменте.

«Сам факт того, что при всем негативе, который есть у США по отношению к России, они все равно не идут на полный запрет торговли с нашей страной, показывает, что наши производители в достаточной степени конкурентоспособны», — не сомневается эксперт.

Россия поборется на рынке нефти в сентябре

По словам Митраховича, российская нефть, как иранская и венесуэльская, подходит для американских производителей. Но с Ираном и Венесуэлой США прервали все экономические отношения, наложив санкции.

«Россия много экспортирует нефтепродуктов. Половина нефти, которая в стране добывается, половина экспортируется, половина перерабатывается. Примерно половина из того, что переработано в нефтепродукты, тоже экспортируется. Понятное дело, что в зависимости от конкретного года, месяца, экономической ситуации, пандемии и т.д. объемы экспорта могут меняться, но в целом половина нефтепродуктов, которые Россия сама производит, тоже экспортируется», — отметил эксперт.

Весной 2020 года, на фоне резкого падения мировых цен на «черное золото», президент Трамп пригрозил ввести пошлины на импорт нефти в США, чтобы поддержать национальных производителей. Но к концу весны стоимость ресурса подросла до 40 долларов и необходимость жесткого ручного регулирования отпала. Впрочем, Станислав Митрахович не исключает, что ситуация повторится. 

«Если начнется вторая волна коронавируса, произойдет очередное падение цен на нефть, если все это затянется, то, конечно, есть риск, что нас также могут подвергнуть пошлинам. Надо быть к этому готовыми», — не исключает собеседник «Политики Сегодня».

Конкуренция обострится и в связи с недавним заявлением Саудовской Аравии о снижении цен на сентябрьские поставки для европейских и азиатских покупателей, полагает спикер.

«Значит, нам тоже придется давать какие-то скидки. Это будет борьба за рынок. Мы живем в мире достаточно жесткой конкуренции», — заметил эксперт.

 

Средняя цена российской нефти Urals в июле выросла на 5% к июню – до 43,91 доллара за баррель.

В начале июля 2020 года судебные власти Америки решили зарыть нефтепровод Dakota Access из-за нарушения экологических требований. По словам экспертов, закрытие последнего нанесет урон месторождению Баккен в Северной Дакоте, нефтедобыча на котором сделала США крупнейшим поставщиком сланцевой нефти в мире. 6 августа постановление суда отменили до проведения полной экспертизы.

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Автор: Каролина Зулкарнаева
#россия #сша #нефть

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