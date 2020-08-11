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15:36   11 Августа 2020
Общество

Си Цзиньпиня ужаснуло отношение граждан КНР к еде

Си Цзиньпиня ужаснуло отношение граждан КНР к еде

Расточительность в потреблении продуктов питания плохо отражается на обществе, заявил глава КНР Си Цзиньпин.

Сообщение лидера, опубликованное ТАСС гласит, что необходимо на законодательном уровне пресекать излишние траты. Политика огорчает отношение граждан КНР к питанию. Си Цзиньпин отметил также риски в области продовольственной безопасности.

Китай уже ведет пропагандистскую работу, чтобы привить населению умеренность в еде. Чиновники надеются, что экономить на продуктах станет почетным явлением, а расточительство — постыдным.

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Автор: Ирина Большунова
#си цзиньпин #китай #общество

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