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15:17   11 Августа 2020
Армия

США могут быть причастны к нападкам Словакии на дипломатов РФ

США могут быть причастны к нападкам Словакии на дипломатов РФ

США оказали давление на правительство Словакии и поспособствовали высылке российских дипломатов, уверен член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров.

Сенатор Джабаров, как передает издание iReactor, ни капли не сомневается в причастности американцев и быстро последовавшей положительной реакции Пентагона на действия Словакии. По его мнению, подобное моментальное заявление в очередной раз доказывает их соучастие в этом деле.

Официальной причиной объявления сотрудников Дипведомства РФ персонами нон-гранта стало подозрение их участие в шпионаже, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Словакии. Российский МИД уже заявил о готовящемся зеркальном ответе в сторону Словацкой Республики.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #мид #словакия

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