Митрахович оценил риски отказа Европы от «Северного потока-2»

Заявления немецкой компании Uniper о возможной заморозке строительства российского газопровода «Северный поток-2» из-за санкций США, вовсе не означают, что такое действительно произойдет, они носят технический характер, представляя из себя оценку рисков.

Об этом в беседе с Федеральным бизнес-агентством «Экономика сегодня» заявил ведущий эксперт ФНЭБ (Фонда национальной энергетической безопасности) Станислав Митрахович, отметив, компания Uniper является партнером «Газпрома» по строительству «Северного потока-2», вокруг которого ведется серьезная политическая борьба, создающая множество нюансов.

«Что касается риторики Uniper, то несколько лет назад было похожее заявление Engie о том, что эта компания может выйти из «Северного потока-2» из-за американских санкций, — напомнил экономист. — Это нормальный процесс, поскольку компании прописывают в финансовых документах риск санкций. Если этого не делать, то невозможно выстраивать коммерческую деятельность».

По его словам, только несерьезные компании не оценивают риски подобным образом, поэтому подобные заявления Uniper и Engie не являются чем-то страшным. В современных условиях без этого просто невозможно вести хозяйственную и коммерческую деятельность, так как инвесторам необходимо знать все потенциальные риски.

Борьба за реализацию российского проекта «Северный поток-2», против которого выступают очень серьезные противники, продолжается, и одним из последних ее этапов стало адресованное немецким компаниям письмо на трех страницах от американских сенаторов.

МИД Германии накануне резко выступил против подобного американского давления, однако, по словам Митраховича, пока не ясно, решится ли Вашингтон на введение новых жестких санкций против газопровода и компаний, участвующих в его строительстве, и как в этом случае поведет себя Берлин.

«У «Северного потока-2» существует ядро сторонников и интересантов, которые будут вытягивать проект. Только эта история действительно может затянуться, но, с другой стороны, так ли важно, когда проект будет введен в эксплуатацию, если он рассчитан на работу длиной в 40 лет», — отметил эксперт.

В заключение беседы экономист добавил, что принципиальной разницы нет, когда именно «Северный поток-2» начнет работать – в марте или в мае 2021 года, хотя тут, конечно, играют свою роль вопросы оптимального периода для достройки газопровода, чтобы не попасть под действие санкций, и вопросы имиджа.