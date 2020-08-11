Украина предпочла бразильские Super Tucano российским Су-27 из-за цены

Украина планирует отказаться от дальнейшего использования советских и российских истребителей МиГ-29 и Су-27. Военных летчиков пересадят на бразильские штурмовики Super Tucano.

Политолог Владимир Джаралла объяснил переориентацию ВВС Украины военной доктриной страны, в которой главным врагом названа Россия. Киев, по мнению эксперта, прислушивается к США и готовится в будущем пополнить список стран-участниц Североатлантического альянса.

«Дело в том, что сейчас американцы переходят к качественному прыжку в отношении перестройки вооруженных сил Украины. Смысл состоит в том, чтобы заменить советские и их продолжение — российские вооружения на стандарты НАТО и, соответственно, на вооружение этих стран», — сказал политолог в комментарии «Политике Сегодня».

Однако истребители и штурмовики НАТО Киеву не по карману в отличие от российских боевых машин, продолжил Джаралла. Бразильские самолеты для Украины представляются компромиссным вариантом между ценой и качеством.

«Вооружение, которое создавали в СССР и сейчас развивают в РФ, высочайшего уровня. А вооружения, которые закупаются за рубежом, естественно, все зависит от страны, но в данном случае это достаточно дешевый штурмовик, легкий в управлении, смысл которого, как предполагается, быть более тактически удобным на поле боя», — объяснил позицию Джаралла.

Легкий турбовинтовой штурмовик, выпускающийся бразильской компанией Embraer, изначально предназначался для борьбы с колумбийскими партизанами. Super Tucano развивает скорость до 590 км/ч, его максимальная дальность полета — 1330 км с боевой нагрузкой 1,6 т.

Реактивный Су-27, в отличие от своего винтового собрата, способен развить скорость до 2500 км/ч, максимальная дальность полета — 3 250 км, а боевая нагрузка – 6,5 т. Разница в характеристиках прямо отражается на стоимости машин, что критично для Киева, убежден Джаралла.

«У Украины нет денег на что-то более существенное. Кроме того, нельзя забывать про коррупционный момент, который всегда присутствует на рынке вооружений. А в данном случае он просматривается слишком очевидно, кто получит откаты, взятки», — считает политолог.

Мнение украинских летчиков по поводу пересадки на бразильские Super Tucano с более низкими летными характеристиками, чем у МиГ-29 и Су-27, не учтут. Джаралла также напомнил, что военные летчики Украины находятся в непростой ситуации, вызванной тяжелыми условиями труда.