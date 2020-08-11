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15:06   11 Августа 2020
Армия

ЦПВС отчитался о соблюдении режима прекращения огня в Идлибе

ЦПВС отчитался о соблюдении режима прекращения огня в Идлибе

Российская и турецкая стороны в рамках Меморандума о создании зон деэскалации провели мониторинг соблюдения режима прекращения огня в Сирийской Арабской Республике за 10 августа.

Меморандум о создании зон деэскалации 4 мая 2017 года подписали Россия, Турция и Иран. По согласованию турецкой и российской стороны в период с 6 марта 2020 года на этой территории в силу вступил режим прекращения огня.

Российская сторона не зафиксировала ни одного нарушения, а Турция зарегистрировала восемь нарушений режима тишины в Идлибе.

Всего за весь период проведено почти 2500 акций, а общий вес гуманитарного груза составил 4167,17 т.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #сирия #сар #режим прекращения огня #зона деэскалации

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