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15:00   11 Августа 2020
Политика

Антипов рассказал о приборе, фиксировавшем ситуацию на MH17 перед падением

Антипов рассказал о приборе, фиксировавшем ситуацию на MH17 перед падением

Существует прибор, у которого получилось зафиксировать обстановку на борту малайзийского "Боинга" рейса MH17 в момент крушения, заявил технический эксперт Юрий Антипов.

Он обратил внимание на группу медсотрудников, находившихся на борту авиалайнера, у которых с собой были соответствующее оборудование и препараты. Эти данные подтверждают кадры с места крушения MH17, где можно обнаружить разбросанный багаж медиков. На одной из фотографий был запечатлен манометр. По словам технического эксперта, информация с этого прибора чрезвычайно важна для осознавания произошедшего в злополучный день катастрофы, передает "ПолитРоссия".

У найденного в обломках MH17 манометра есть характерный штырек-ограничитель, который наклонен. Судя по всему, произошел мощный скачок давления, после чего стрелка медприбора сделала круг, а после ударилась об ограничитель. Это свидетельствует о том, что манометр зафиксировал последний миг перед перед крушением. Судя по состоянию прибора, на борту "Боинга" произошло резкое увеличение давления, а не падение при разгерметизации пассажирского салона.

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Автор: Юлия Яковлева
#mh17 #прибор #антипов

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