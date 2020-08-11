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14:50   11 Августа 2020
Общество

Актер Ефремов госпитализирован с подозрением на инсульт из здания суда

Актер Ефремов госпитализирован с подозрением на инсульт из здания суда

Знаменитого российского актера Михаила Ефремова госпитализировали прямо из зала суда, где проходило заседание по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии. У артиста подозрение на инсульт.

Точный диагноз Ефремову поставят в больнице. Из здания суда артиста вынесли на носилках. Отмечается, что ему резко стало плохо.

Судебное заседание по делу актера отложено на 12 августа. Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на источник.

Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Российские общественные деятели уверены, что артист должен понести наказание по всей строгости закона.

 

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Автор: Яна Либерман
#госпитализация #ефремов #инсульт

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