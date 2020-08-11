Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Си Цзиньпиня ужаснуло отношение граждан КНР к еде

Си Цзиньпиня ужаснуло отношение граждан КНР к еде

 Актер Ефремов госпитализирован с подозрением на инсульт из здания суда

Актер Ефремов госпитализирован с подозрением на инсульт из здания суда
Россиянам рассказали о нюансах использования маткапитала

Россиянам рассказали о нюансах использования маткапитала

 Зеленский вывел игорный бизнес из тени вопреки воле украинцев

Зеленский вывел игорный бизнес из тени вопреки воле украинцев
Митрахович оценил риски отказа Европы от «Северного потока-2»

Митрахович оценил риски отказа Европы от «Северного потока-2»

 Рогулев о ситуации с G7: Трамп сам себя загнал в ловушку

Рогулев о ситуации с G7: Трамп сам себя загнал в ловушку
Си Цзиньпиня ужаснуло отношение граждан КНР к еде

Си Цзиньпиня ужаснуло отношение граждан КНР к еде

 Актер Ефремов госпитализирован с подозрением на инсульт из здания суда

Актер Ефремов госпитализирован с подозрением на инсульт из здания суда
Россиянам рассказали о нюансах использования маткапитала

Россиянам рассказали о нюансах использования маткапитала

 Зеленский вывел игорный бизнес из тени вопреки воле украинцев

Зеленский вывел игорный бизнес из тени вопреки воле украинцев
Митрахович оценил риски отказа Европы от «Северного потока-2»

Митрахович оценил риски отказа Европы от «Северного потока-2»

 Рогулев о ситуации с G7: Трамп сам себя загнал в ловушку

Рогулев о ситуации с G7: Трамп сам себя загнал в ловушку
14:47   11 Августа 2020
Армия

Власти Греции возмущены позицией НАТО по Турции

Власти Греции возмущены позицией НАТО по Турции

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в беседе с главой НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что позиция равной дистанции альянса в отношении турецко-греческого конфликта в Средиземноморье совершенно неприемлема.

Турция подрывает стабильность альянса на юго-восточном фланге, заявил Мицотакис в телефонном разговоре со Столтенбергом. Премьер-министр Греции подчеркнул, что политика равного дистанцирования НАТО в конфликте Греции и Турции "контрпродуктивна и неприемлема", пишет "Красная весна".

Столтенберг на своей странице в соцсети позже отметил, что ситуация должна решиться "в духе союзной солидарности и в соответствии с международным правом". Турция ввела в область континентального шельфа Греции сейсмологическое судно для ведения разработки месторождений углеводородов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#нато #турция #столтенберг #греция #мицотакис

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...