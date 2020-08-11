Власти Греции возмущены позицией НАТО по Турции

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в беседе с главой НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что позиция равной дистанции альянса в отношении турецко-греческого конфликта в Средиземноморье совершенно неприемлема.

Турция подрывает стабильность альянса на юго-восточном фланге, заявил Мицотакис в телефонном разговоре со Столтенбергом. Премьер-министр Греции подчеркнул, что политика равного дистанцирования НАТО в конфликте Греции и Турции "контрпродуктивна и неприемлема", пишет "Красная весна".

Столтенберг на своей странице в соцсети позже отметил, что ситуация должна решиться "в духе союзной солидарности и в соответствии с международным правом". Турция ввела в область континентального шельфа Греции сейсмологическое судно для ведения разработки месторождений углеводородов.