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14:47   11 Августа 2020
Общество

Блокирующие проезд автомобили в Белоруссии будут изымать у владельцев

Блокирующие проезд автомобили в Белоруссии будут изымать у владельцев

Согласно законодательству страны, автомобили, использующиеся для блокировки дорог, приравниваются к орудиям преступления и подлежат изъятию у владельцев в качестве вещественных доказательств уголовного преступления, сообщает СК Белоруссии.

Следственный комитет напомнил, что установка баррикад и другие попытки блокировать проезд всех видов транспорта запрещены. Нарушение закона может повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность, которая наступает с 16 лет. В рамках статьи 310 Уголовного кодекса Белоруссии за действия по блокировке движения может последовать наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В минувшее воскресенье в Белоруссии прошли выборы президента. После чего по всей стране прокатилась волна несанкционированных митингов. Жители возводили баррикады из мусорных баков и всячески препятствовали движению транспорта, передает РИА Новости.

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Автор: Юлия Яковлева
#белоруссия #несанкционированный митинг #баррикады

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