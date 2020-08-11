Блокирующие проезд автомобили в Белоруссии будут изымать у владельцев

Согласно законодательству страны, автомобили, использующиеся для блокировки дорог, приравниваются к орудиям преступления и подлежат изъятию у владельцев в качестве вещественных доказательств уголовного преступления, сообщает СК Белоруссии.

Следственный комитет напомнил, что установка баррикад и другие попытки блокировать проезд всех видов транспорта запрещены. Нарушение закона может повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность, которая наступает с 16 лет. В рамках статьи 310 Уголовного кодекса Белоруссии за действия по блокировке движения может последовать наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В минувшее воскресенье в Белоруссии прошли выборы президента. После чего по всей стране прокатилась волна несанкционированных митингов. Жители возводили баррикады из мусорных баков и всячески препятствовали движению транспорта, передает РИА Новости.