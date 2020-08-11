Зеленский вывел игорный бизнес из тени вопреки воле украинцев

На Украине легализовали игорный бизнес – президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Верховная рада рассчитывает, что эта отрасль развлечений пополнит украинский бюджет на 400 миллионов долларов в год, а вывод казино и игровых автоматов из подполья ускорит рост ВВП до 1%.

«На современном этапе развития общества индустрия развлечений, элементом которой являются азартные игры, является неотъемлемой составляющей цивилизации. Этой бизнес-отрасли присущи доходность, с одной стороны, а с другой – определенная общественная вредность», — признают депутаты Верховной рады в пояснительной записке к законопроекту.

Закон подписан Зеленским несмотря на то, что большинство украинцев крайне негативно относятся к легализации игорного бизнеса. По итогам опроса, который провела социологическая группа «Рейтинг» в июле 2020 года, 60% жителей страны не согласны с позицией Киева относительно игорных заведений.

Политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук уверен, что легализация этой сферы не спасет экономику Украины, а лишь настроит людей против действующей власти.

«Легализация игорного бизнеса в нестабильных условиях экономического и политического кризиса в Украине не приведет ни к чему хорошему. Причем эти кризисы в стране перманентны, они практически не прекращаются. Принятый закон – это не продуманный жест со стороны властей, а, скорее, импровизационный жест. И он говорит об отчаянии», — полагает эксперт.

Форманчук не разделяет уверенности Киева в том, что игорные заведения пополнят украинский бюджет. В условиях, когда большинство людей ограничены в средствах и, к тому же, не одобряют подобные развлечения, говорить о серьезной экономической помощи не приходится.

«Конечно, кто-то будет играть. Но, в целом, здесь больше проигрыша, чем выигрыша. Украинцы против решения Зеленского, поэтому это будет еще одним вбитым гвоздем в падающий рейтинг президента. В стране и так тотальное недоверие властям», — обратил внимание Форманчук.

Зеленский подписал закон «о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» вопреки просьбам украинских политиков отложить и исправить документ. Дело в том, что в нем присутствуют два пункта, которые противоречат друг другу, рассказывал член налогового комитета Марьян Заблоцкий.

Пункт 4 статьи 6 говорит о том, что формировать комиссию, которая займется регулированием игровой сферы, будет специально собранный профильный комитет Верховной рады. Но в следующем пункте сказано, что эта обязанность закрепляется за кабинетом министров. Недоработки в законе приведут к тому, что ответственность в случае каких-либо неудач будут перекладывать на разных людей, заключил Форманчук.

Согласно законопроекту, игровые заведения разрешено организовывать только на территориях отелей уровня от трех до пяти звезд. Оборудование для игр должно быть сертифицировано по всем международным стандартам. В будущем налоговая служба Украины будет регулировать обязательную верификацию игроков при выплате выигрышей и приеме ставок.

Игроками могут стать лица не моложе 21 года. Резидентам из России запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины.