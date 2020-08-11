Россиянам назвали основные причины инвалидности детей в РФ

Министерство здравоохранения РФ перечислило перечень наиболее распространенных причин инвалидности детей в России. Рост количества детей с недугами может быть связан с улучшением аппаратов диагностики.

Самая частая причина получения детьми инвалидности — это расстройство психики и поведения. С такими недугами в поликлиниках числится более 160 тыс. инвалидов до 18 лет. Следующий высокий показатель детей с изменениями в работе нервной системы, врожденными аномалиями и нарушениями хромосом, около 90 тысяч.

Далее специалисты отмечают проблемы с эндокринной системой, расстройство пищевого поведения и нарушение обмена веществ. На этой позиции также находятся инфекции уха и сосцевидного отростка. Редко дети значатся инвалидами из-за кожных, инфекционных, паразитарных заболеваний и полученных травм.

Увеличение числа детей-инвалидов в России врачи связывают с появлением новых аппаратов и способов диагностики, которые позволяют определить проблемы более качественно. По достижении совершеннолетнего возраста инвалидность часто снимается, не переходя во "взрослый" статус, рассказал педиатр Евгений Тимаков для издания NEWS.ru.