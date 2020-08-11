Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Си Цзиньпиня ужаснуло отношение граждан КНР к еде

Си Цзиньпиня ужаснуло отношение граждан КНР к еде

 Актер Ефремов госпитализирован с подозрением на инсульт из здания суда

Актер Ефремов госпитализирован с подозрением на инсульт из здания суда
Россиянам рассказали о нюансах использования маткапитала

Россиянам рассказали о нюансах использования маткапитала

 Зеленский вывел игорный бизнес из тени вопреки воле украинцев

Зеленский вывел игорный бизнес из тени вопреки воле украинцев
Митрахович оценил риски отказа Европы от «Северного потока-2»

Митрахович оценил риски отказа Европы от «Северного потока-2»

 Рогулев о ситуации с G7: Трамп сам себя загнал в ловушку

Рогулев о ситуации с G7: Трамп сам себя загнал в ловушку
Си Цзиньпиня ужаснуло отношение граждан КНР к еде

Си Цзиньпиня ужаснуло отношение граждан КНР к еде

 Актер Ефремов госпитализирован с подозрением на инсульт из здания суда

Актер Ефремов госпитализирован с подозрением на инсульт из здания суда
Россиянам рассказали о нюансах использования маткапитала

Россиянам рассказали о нюансах использования маткапитала

 Зеленский вывел игорный бизнес из тени вопреки воле украинцев

Зеленский вывел игорный бизнес из тени вопреки воле украинцев
Митрахович оценил риски отказа Европы от «Северного потока-2»

Митрахович оценил риски отказа Европы от «Северного потока-2»

 Рогулев о ситуации с G7: Трамп сам себя загнал в ловушку

Рогулев о ситуации с G7: Трамп сам себя загнал в ловушку
14:39   11 Августа 2020
Общество

Россиянам назвали основные причины инвалидности детей в РФ

Россиянам назвали основные причины инвалидности детей в РФ

Министерство здравоохранения РФ перечислило перечень наиболее распространенных причин инвалидности детей в России. Рост количества детей с недугами может быть связан с улучшением аппаратов диагностики.

Самая частая причина получения детьми инвалидности — это расстройство психики и поведения. С такими недугами в поликлиниках числится более 160 тыс. инвалидов до 18 лет. Следующий высокий показатель детей с изменениями в работе нервной системы, врожденными аномалиями и нарушениями хромосом, около 90 тысяч.

Далее специалисты отмечают проблемы с эндокринной системой, расстройство пищевого поведения и нарушение обмена веществ. На этой позиции также находятся инфекции уха и сосцевидного отростка. Редко дети значатся инвалидами из-за кожных, инфекционных, паразитарных заболеваний и полученных травм.

Увеличение числа детей-инвалидов в России врачи связывают с появлением новых аппаратов и способов диагностики, которые позволяют определить проблемы более качественно. По достижении совершеннолетнего возраста инвалидность часто снимается, не переходя во "взрослый" статус, рассказал педиатр Евгений Тимаков для издания NEWS.ru.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#здоровье #минздрав #инвалидность

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...