Тихановская записала видеообращение после того, как покинула Белоруссию

Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская записала видеобращение из Литвы. Видео опубликовано в Сети.

Решение покинуть страну было абсолютно самостоятельным, утверждает Тихановская. Она считает, что избирательная кампания ее закалила и придала много сил.

Однако позже кандидат добавила, что так и осталась слабой женщиной, которой являлась изначально. Сама Тихановская уехала к детям в Литву. В связи с этим она советует своим избирателям беречь себя и своих близких. Видеобращение можно посмотреть на YouTube.