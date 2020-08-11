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14:36   11 Августа 2020
Политика

Тихановская записала видеообращение после того, как покинула Белоруссию

Тихановская записала видеообращение после того, как покинула Белоруссию

Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская записала видеобращение из Литвы. Видео опубликовано в Сети.

Решение покинуть страну было абсолютно самостоятельным, утверждает Тихановская. Она считает, что избирательная кампания ее закалила и придала много сил.

Однако позже кандидат добавила, что так и осталась слабой женщиной, которой являлась изначально. Сама Тихановская уехала к детям в Литву. В связи с этим она советует своим избирателям беречь себя и своих близких. Видеобращение можно посмотреть на YouTube.

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Автор: Яна Либерман
#белоруссия #обращение #youtube #тихановская

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