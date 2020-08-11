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14:31   11 Августа 2020
Общество

Эксперт ВОЗ назвал критиков российской вакцины от коронавируса конкурентами

Эксперт ВОЗ назвал критиков российской вакцины от коронавируса конкурентами

Фармацевтические компании из ассоциации организаций по клиническим исследованиям разрабатывают свои препараты от COVID-19. Это делает их конкурентами научных институтов, вакцины которых вскоре пройдут регистрацию, сообщил эксперт Сергей Глаголев.

Ассоциация объединяет в основном зарубежные фармацевтические компании. Некоторые из них создают свою вакцину от коронавирусной инфекции. Интересы этих учреждений, сложно определить, заявил вице-председатель ВОЗ по фальсифицированным и недоброкачественным лекарственным средствам Сергей Глаголев.

Основной приоритет заключается в защите россиян от коронавируса. Препараты должны отслеживаться в специальной системе, которая регулирует их эффективность. После регистрации вакцины ее продолжат проверять на добровольцах, передает мнение Глаголев телеканал "360".

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Автор: Борис Нестеров
#здоровье #вакцина #коронавирус #COVID-19

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