Эксперт ВОЗ назвал критиков российской вакцины от коронавируса конкурентами

Фармацевтические компании из ассоциации организаций по клиническим исследованиям разрабатывают свои препараты от COVID-19. Это делает их конкурентами научных институтов, вакцины которых вскоре пройдут регистрацию, сообщил эксперт Сергей Глаголев.

Ассоциация объединяет в основном зарубежные фармацевтические компании. Некоторые из них создают свою вакцину от коронавирусной инфекции. Интересы этих учреждений, сложно определить, заявил вице-председатель ВОЗ по фальсифицированным и недоброкачественным лекарственным средствам Сергей Глаголев.

Основной приоритет заключается в защите россиян от коронавируса. Препараты должны отслеживаться в специальной системе, которая регулирует их эффективность. После регистрации вакцины ее продолжат проверять на добровольцах, передает мнение Глаголев телеканал "360".