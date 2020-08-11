Рогулев о ситуации с G7: Трамп сам себя загнал в ловушку

Президент США Дональд Трамп, в очередной раз заявив о намерении пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит G7, который планирует провести после намеченных на ноябрь выборов, сам загоняет себя в ловушку.

Такое мнение высказал во вторник глава Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев, комментируя в эфире радио Sputnik заявление американского президента о том, что он обязательно пригласить Владимира Путина на предстоящий саммит «Большой Семерки».

«Мы пригласили ряд лидеров на встречу. Я непременно пригласил бы его (Путина) на встречу. Думаю, что он является очень важным фактором. Мы пригласим лидеров, которые не входят в G7, некоторые уже приняли приглашения», — сказал Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции в Белом доме.

По его словам, встречу планируется провести сразу после президентских выборов, которые пройдут в ноябре текущего года.

Изначально саммит G7-2020 планировалось провести в июне, но из-за эпидемии коронавируса, Трамп перенес мероприятие на сентябрь. Тогда же президент США заявил, что собирается пригласить Россию, Южную Корею, Индию и Австралию присоединиться ко встрече «Семерки». По словам американского лидера, здравый смысл требует того, чтобы Россия приняла участие в предстоящем саммите.

Комментируя эти заявления Трампа, Юрий Рогулев отметил, что президент США сам загнал себя в «некую ловушку», так как его попытки подключить Россию к формату G7 в первую очередь связаны с желанием ограничить Китай.

«Трамп сам себя загнал в некую ловушку. Поскольку он ведет наступление по всем фронтам на Китай – и в экономическом плане, и в политическом, в торговом, и с точки зрения санкций. Трамп хотел бы и Россию подключить к действиям, связанным с ограничением Китая, — объяснил эксперт. — Думаю, что с этим в основном связаны его постоянные посылы в отношении участия России в деятельности G7».

При этом американист напомнил, что российское руководство ранее уже дало понять, что не стремиться принять участие во встречи «Семерки», так как не считает это формат важным для себя, и тем более на собирается вовлекаться в какие-либо антикитайские коалиции.

Также Юрий Рогулев добавил, что Дональд Трамп, говоря о желании пригласить президента РФ на G7, преследует и другую цель: