Главу запрещенной организации «Артподготовка» внесли в список террористов

Лидер запрещенного экстремистского движения «Артподготовка» Вячеслав Мальцев внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Мальцев находится в международном розыске и заочно арестован за публичные призывы к экстремизму. В 2017 году он покинул пределы РФ.

Согласно данным Федеральной службы безопасности (ФСБ), участники запрещенной в РФ «Артподготовки» занимались планированием резонансных экстремистских акций с поджогами административных зданий и нападений на сотрудников правоохранительных органов. В октябре 2017 года Красноярский суд удовлетворил иск краевой прокуратуры и признал движение Мальцева экстремистским.

Ранее петербургский «оппозиционер», успевший побывать участником нескольких городских общественно-политических движений, включая ультрарадикальную «Артподготовку», рассказал, почему утратил веру в дело соратников и лидеров протеста.

В июне этого года Лефортовский суд Москвы заочно арестовал двух участников запрещенного в РФ экстремистского движения «Артподготовка», Надежду Петрову и Александра Свищева, по делу о терроризме. Они объявлены в международный розыск.