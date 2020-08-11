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14:21   11 Августа 2020
Происшествия

Обессиленного Ефремова с трудом завели в суд

Обессиленного Ефремова с трудом завели в суд

Михаил Ефремов прибыл в Пресненский суд Москвы в тяжелом состоянии. Сотрудники ФСИН с трудом вытащили актера из машины и занесли на руках. Об этом сообщили журналисты, находящиеся у здания суда.

Возможно, сегодняшнее слушание, на котором должны были допросить Ефремова, перенесут на другую дату. К Пресненскому суду приехала скорая.

Накануне Ефремову стало плохо с сердцем. Бригада медиков дважды приезжала к актеру из-за жалоб на ухудшение самочувствия и нарушения речи. Его сын вызывал скорую дважды, в 10:14 и 12:10.

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Автор: Илья Романович
#суд #дтп #ефремов

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