Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Союз пенсионеров РФ» оценил возможность выплат ко Дню пожилого человека

«Союз пенсионеров РФ» оценил возможность выплат ко Дню пожилого человека

 Депутат Боярский назвал переход на электронные паспорта неизбежным

Депутат Боярский назвал переход на электронные паспорта неизбежным
Инвестиционный стратег Юнг-Ю Ма предрек сильный рост цен на золото

Инвестиционный стратег Юнг-Ю Ма предрек сильный рост цен на золото

 Выплату малоимущим семьям с детьми могут увеличить со следующего года

Выплату малоимущим семьям с детьми могут увеличить со следующего года
Член ОП РФ Григорьев рассказал о подготовке к выборам в регионах

Член ОП РФ Григорьев рассказал о подготовке к выборам в регионах

 Тихановская призвала сторонников не выходить на протесты в Белоруссии

Тихановская призвала сторонников не выходить на протесты в Белоруссии
«Союз пенсионеров РФ» оценил возможность выплат ко Дню пожилого человека

«Союз пенсионеров РФ» оценил возможность выплат ко Дню пожилого человека

 Депутат Боярский назвал переход на электронные паспорта неизбежным

Депутат Боярский назвал переход на электронные паспорта неизбежным
Инвестиционный стратег Юнг-Ю Ма предрек сильный рост цен на золото

Инвестиционный стратег Юнг-Ю Ма предрек сильный рост цен на золото

 Выплату малоимущим семьям с детьми могут увеличить со следующего года

Выплату малоимущим семьям с детьми могут увеличить со следующего года
Член ОП РФ Григорьев рассказал о подготовке к выборам в регионах

Член ОП РФ Григорьев рассказал о подготовке к выборам в регионах

 Тихановская призвала сторонников не выходить на протесты в Белоруссии

Тихановская призвала сторонников не выходить на протесты в Белоруссии
14:01   11 Августа 2020
Армия

Минобороны готовится к модернизации Камчатской армии и флота

Минобороны готовится к модернизации Камчатской армии и флота

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своей рабочей поездки на Камчатку, оценил состояние военных объектов, попутно осветив планы ведомства по поводу перевооружения армии и флота, сообщает СМИ

"Уровень модернизации должен выйти на отметку в 70%, а исправность оставаться на том же значении в 96%" - приводит цитату Шойгу издание Интерфакс-АВН. Оценил министр и темпы строительства инфраструктуры, что в дальнейшем позволит включить в состав Тихоокеанского флота модернизированные подводные лодки класса "Борей-А" и "Ясень-М".

Минобороны РФ осуществляет взаимодействие с краем по широкому кругу вопросов, а большое количество строек необходимо завершить в ближайшее время и начинать с чего-то нового, поручил Шойгу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#россия #армия #минобороны

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...