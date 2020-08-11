Минобороны готовится к модернизации Камчатской армии и флота

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своей рабочей поездки на Камчатку, оценил состояние военных объектов, попутно осветив планы ведомства по поводу перевооружения армии и флота, сообщает СМИ

"Уровень модернизации должен выйти на отметку в 70%, а исправность оставаться на том же значении в 96%" - приводит цитату Шойгу издание Интерфакс-АВН. Оценил министр и темпы строительства инфраструктуры, что в дальнейшем позволит включить в состав Тихоокеанского флота модернизированные подводные лодки класса "Борей-А" и "Ясень-М".

Минобороны РФ осуществляет взаимодействие с краем по широкому кругу вопросов, а большое количество строек необходимо завершить в ближайшее время и начинать с чего-то нового, поручил Шойгу.