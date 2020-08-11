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13:56   11 Августа 2020
Политика

Член ОП РФ Григорьев рассказал о подготовке к выборам в регионах

Член ОП РФ Григорьев рассказал о подготовке к выборам в регионах

Председатель Координационного совета Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев рассказал о подготовке к выборам в регионах. Итогами он поделился на пресс-конференции.

Григорьев во время пресс-конференции ТАСС на тему " Единый день голосования-2020: итоги регистрации кандидатов и партий на выборы", указал, что в 2020 году выборы высших должностных будут проходить в 18 российских регионах. На прошлых выборах в тех же регионах участие принимали 122 человека. Он подчеркнул, что это является явным показателем роста активности на губернаторских выборах.

Член ОП РФ отметил, что сейчас подходит к концу регистрация и период выдвижения кандидатов. Представители ОП следят за происходящим в регионах, проводят встречи с кандидатами, депутатами, партиями. Недавно подобная встреча прошла в Архангельской области.

"Это достаточно сильные кандидаты, которые будут вести достаточно жесткую агитацию", — подытожил Григорьев.

В заключение он подчеркнул, что знаком лично с большинством кандидатов Архангельской области.

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Автор: Руслан Неглинный
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