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 Тихановская призвала сторонников не выходить на протесты в Белоруссии

Тихановская призвала сторонников не выходить на протесты в Белоруссии
13:52   11 Августа 2020
Политика

Тихановская призвала сторонников не выходить на протесты в Белоруссии

Тихановская призвала сторонников не выходить на протесты в Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала сторонников не выходить на протесты в республике и не противостоять сотрудникам милиции.

В своем видеообращении политик говорит, что призывает к благоразумию и уважению закона Белоруссии. Она просит не противостоять правоохранителям, чтобы не подвергать жизнь опасности.

"С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Я не хочу крови и насилия", — говорит Тихановская.

Ранее глава МИД Литвы Линус Линкявичус заявил, что Тихановская прибыла в Литву. По словам политика, она самостоятельно приняла решение уехать из республики к своим детям.

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Автор: Василий Пименов
#полиция #белоруссия #тихановская

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