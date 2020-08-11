Леонков о больших проблемах армии США: мечутся и не знают, что им строить

Соединенным Штатам Америки, которые лихорадит от военного превосходства России и Китая, приходится экономить на развитии своих Военно-воздушных сил ради модернизации флота.

Об этом во вторник, 11 августа, пишет издание Baltnews, приводя мнение военного эксперта Алексея Леонкова. По его словам, доля средств, которые выделяются из бюджета США на закупку новых вооружений не так уж и велика в сравнении с другими странами, поэтому Пентагон вынужден расставлять приоритеты, заявил аналитик.

«Первая угроза связана с ракетным вооружением. Есть Китай, который якобы делает много ракет, и поэтому им нужно срочно делать ракеты средней дальности. Сейчас американцы усиленными темпами ведут работы по созданию ракеты Minuteman IV на основе ракеты Minuteman III», — Сообщил Леонков.

По его словам, американцы хотят создать новую баллистическую ракету, которая смогла бы преодолеть российскую и китайскую системы противоракетной обороны. Помимо этого, Штаты столкнулись и с вызовами, которые связаны с новым противоракетным вооружением, например, Россия уже принимает на вооружение гиперзвуковые ракеты, а Китай сделает это в скором времени – все это очень сильно беспокоит американцев.

Также, добавил военный эксперт, США распланировали программу строительства 355 военных кораблей, включая подводные лодки и ледоколы.

«Концепция, которая доводила бы численность флота США до такого количества на моей памяти поменялась уже, наверное, раза три-четыре. Потому что американцы мечутся и не знают, что им строить – то ли эсминцы «Арли Берк», несущие ракетное вооружение, либо им нужно что-то менять в концепции авианосцев, то есть отказываться от больших авианосцев и переходить к концепции малых», — заявил Леонков.

Это все очень затратные программы, которые к тому же необходимо реализовывать срочно, так как Китай наладил такой быстрый выпуск кораблей, что по их количеству уже начал опережать Штаты, да и Россия занимается модернизацией своего флота, напомнил аналитик в заключение беседы.

Напомним, ранее американский полковник авиации в отставке, занимающий пост директора по связям с правительственными структурами Ассоциации Военно-воздушных сил США Кит Цугель, сообщил журналистам, что Вашингтон направляет все инвестиции Военно-морскому флоту, и в результате ВВС столкнулись с серьезным недостатком финансирования.