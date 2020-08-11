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 Малинкович раскритиковал товарища Си Цзиньпина за призыв экономить на еде

Малинкович раскритиковал товарища Си Цзиньпина за призыв экономить на еде
17:40   11 Августа 2020
Весь мир

Малинкович раскритиковал товарища Си Цзиньпина за призыв экономить на еде

Малинкович раскритиковал товарища Си Цзиньпина за призыв экономить на еде

Зампред партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович осудил лидера Китая Си Цзиньпина, который призвал сограждан экономить еду. В беседе с «Политикой сегодня» он заметил, что коммунисты стремятся улучшить качество жизни людей, а не наоборот.

«Вы знаете, еще  советский поэт Рождественский писал, что "коммунизм — не есть большая жральня". Конечно, связывать образ социалистического и коммунистического общества только с тем, что у людей достаточно еды — это неправильно. Но мы с вами понимаем, что если у человека недостаток пищи, или она недостаточно разнообразная, о чем можно говорить? Для коммунистов очень важна борьба за качество жизни людей», — сказал Малинкович.

С подходом Си Цзиньпиня собеседник не согласен. Он напомнил о Великом китайском голоде, который продолжался с 1959 до 1961 годы. Тогда в Китае, по официальным данным, погибли порядка 15 миллионов человек.

«Я уважаю наших китайских товарищей, но не понимаю, что он [Си Цзиньпин] хотел сказать. Я был в Китае несколько раз: в городах люди живут неплохо, но чувствуется, что они с большим энтузиазмом увлекаются едой. В Китае люди долго голодали, вы знаете, это связано с перенаселением. Компартия добилась многого: там нет голода давно. Они сумели накормить миллиард людей», — рассуждает Малинкович.

«Коммунистов России» возмутил призыв Си Цзиньпина экономить еду

Последователь идей Ленина также предположил, что речь китайского лидера могли перевести неверно. Возможно, вместо призывов меньше есть, товарищ Си предлагал рассказывать согражданам о бережном отношении к еде, а также заботе о голодающих.

«Но в целом такие заявления от человека, который стоит на вершине власти, звучат странно. Вы знаете, китайская Компартия — это сложный элемент, как и китайский социализм. Мы все хотим дружбы с Китаем. Но это другой менталитет и другой метод общения власти с народом. Я не представляю, чтобы наша власть сказала, что людям надо меньше есть. Даже то руководство, которое сейчас есть. Пусть люди сами решают. Если в Китае так налегают на еду, значит, о голоде они еще помнят», — резюмировал Малинкович.

Ранее лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что расточительное отношение к еде его «ужасает и огорчает». Пандемия коронавируса показала, что риски в области продовольственной безопасности никуда не исчезают, напомнил китайский глава.

«Необходимо укрепить законодательство, усилить надзор, принять эффективные меры, создать долгосрочный механизм и решительно пресекать излишние траты продовольствия. Следует шаг за шагом усиливать пропаганду и просвещение, эффективно прививать привычку умеренности и экономии в еде, создавать в обществе атмосферу стыда за расточительство продовольствия и гордости за экономию», —  цитирует главу государства агентство "Синьхуа".

Справка ПС

Великим китайским голодом называют трехлетний период, в который только по официальным данным погибло порядка 15 миллионов людей. Некоторые источники сообщают о 36 млн погибших и более. В китайской культуре также популярны названия «Три года стихийных бедствий» и «Три горьких года». К трагедии привели сразу несколько факторов.

Радикальные реформы и политическая нестабильность

Конец 1950-х годов ознаменовался реализацией политики большого скачка. Так, китайцам запретили владеть собственностью для ведения сельского хозяйства — они должны были работать в так называемых народных коммунах. Часть бывших земледельцев принудительно отправили на заводы и фабрики.

Плохие урожаи

Центральное правительство Поднебесной также решило обратиться к идеям советских ученых в области сельского хозяйства. Предполагалось, что если увеличить плотность посадки растений одного вида, то они не будут «бороться» друг с другом, а урожайность при этом будет только расти. На практике же получился обратный эффект. Аналогично прошел эксперимент с глубокой вспашкой полей. Вдобавок, это привело к вымыванию почвы.

Истребление воробьев

В середине ХХ века Китай видел в воробьях врагов сельхоза, поэтому боролся с ними, бросая камни. От изнеможения птицы падали замертво. Однако такая «война» привела к другой проблеме: насекомых, питающихся растениями, стало намного больше. Как итог - вредители нанесли сельскому хозяйству больший урон, нежели птицы.

Засухи и наводнения

В 1959 году река Хуанхэ вышла из берегов. Вода разрушила поселения, смыла урожаи и  погубила больше двух млн человек. Историк из Дании выразил мнение, что плоды сельского хозяйства можно было спасти, если бы не глубокая вспашка земель. Через в Китай пришла засуха, непригодными для выращивания оказались 60% земель. В 1960 году урожайность упала на треть.

Итоги Великого китайского голода

Поколение 60-х годов оказалось в демографической яме. Возвращение сельского хозяйства на прежний уровень произошло только после отказа от политики «большого скачка».

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Автор: Арсений Аскольский
#китай #голод #еда #коммунисты россии

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