Малинкович раскритиковал товарища Си Цзиньпина за призыв экономить на еде

Зампред партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович осудил лидера Китая Си Цзиньпина, который призвал сограждан экономить еду. В беседе с «Политикой сегодня» он заметил, что коммунисты стремятся улучшить качество жизни людей, а не наоборот.

«Вы знаете, еще советский поэт Рождественский писал, что "коммунизм — не есть большая жральня". Конечно, связывать образ социалистического и коммунистического общества только с тем, что у людей достаточно еды — это неправильно. Но мы с вами понимаем, что если у человека недостаток пищи, или она недостаточно разнообразная, о чем можно говорить? Для коммунистов очень важна борьба за качество жизни людей», — сказал Малинкович.

С подходом Си Цзиньпиня собеседник не согласен. Он напомнил о Великом китайском голоде, который продолжался с 1959 до 1961 годы. Тогда в Китае, по официальным данным, погибли порядка 15 миллионов человек.

«Я уважаю наших китайских товарищей, но не понимаю, что он [Си Цзиньпин] хотел сказать. Я был в Китае несколько раз: в городах люди живут неплохо, но чувствуется, что они с большим энтузиазмом увлекаются едой. В Китае люди долго голодали, вы знаете, это связано с перенаселением. Компартия добилась многого: там нет голода давно. Они сумели накормить миллиард людей», — рассуждает Малинкович.

Последователь идей Ленина также предположил, что речь китайского лидера могли перевести неверно. Возможно, вместо призывов меньше есть, товарищ Си предлагал рассказывать согражданам о бережном отношении к еде, а также заботе о голодающих.

«Но в целом такие заявления от человека, который стоит на вершине власти, звучат странно. Вы знаете, китайская Компартия — это сложный элемент, как и китайский социализм. Мы все хотим дружбы с Китаем. Но это другой менталитет и другой метод общения власти с народом. Я не представляю, чтобы наша власть сказала, что людям надо меньше есть. Даже то руководство, которое сейчас есть. Пусть люди сами решают. Если в Китае так налегают на еду, значит, о голоде они еще помнят», — резюмировал Малинкович.

Ранее лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что расточительное отношение к еде его «ужасает и огорчает». Пандемия коронавируса показала, что риски в области продовольственной безопасности никуда не исчезают, напомнил китайский глава.

«Необходимо укрепить законодательство, усилить надзор, принять эффективные меры, создать долгосрочный механизм и решительно пресекать излишние траты продовольствия. Следует шаг за шагом усиливать пропаганду и просвещение, эффективно прививать привычку умеренности и экономии в еде, создавать в обществе атмосферу стыда за расточительство продовольствия и гордости за экономию», — цитирует главу государства агентство "Синьхуа".

Справка ПС

Великим китайским голодом называют трехлетний период, в который только по официальным данным погибло порядка 15 миллионов людей. Некоторые источники сообщают о 36 млн погибших и более. В китайской культуре также популярны названия «Три года стихийных бедствий» и «Три горьких года». К трагедии привели сразу несколько факторов.

Радикальные реформы и политическая нестабильность

Конец 1950-х годов ознаменовался реализацией политики большого скачка. Так, китайцам запретили владеть собственностью для ведения сельского хозяйства — они должны были работать в так называемых народных коммунах. Часть бывших земледельцев принудительно отправили на заводы и фабрики.

Плохие урожаи

Центральное правительство Поднебесной также решило обратиться к идеям советских ученых в области сельского хозяйства. Предполагалось, что если увеличить плотность посадки растений одного вида, то они не будут «бороться» друг с другом, а урожайность при этом будет только расти. На практике же получился обратный эффект. Аналогично прошел эксперимент с глубокой вспашкой полей. Вдобавок, это привело к вымыванию почвы.

Истребление воробьев

В середине ХХ века Китай видел в воробьях врагов сельхоза, поэтому боролся с ними, бросая камни. От изнеможения птицы падали замертво. Однако такая «война» привела к другой проблеме: насекомых, питающихся растениями, стало намного больше. Как итог - вредители нанесли сельскому хозяйству больший урон, нежели птицы.

Засухи и наводнения

В 1959 году река Хуанхэ вышла из берегов. Вода разрушила поселения, смыла урожаи и погубила больше двух млн человек. Историк из Дании выразил мнение, что плоды сельского хозяйства можно было спасти, если бы не глубокая вспашка земель. Через в Китай пришла засуха, непригодными для выращивания оказались 60% земель. В 1960 году урожайность упала на треть.

Итоги Великого китайского голода

Поколение 60-х годов оказалось в демографической яме. Возвращение сельского хозяйства на прежний уровень произошло только после отказа от политики «большого скачка».