Политолог Данилов: регионы выиграют от увеличения зарплат бюджетников

Инициатива «Единой России» увеличить долю оклада в формировании зарплаты бюджетников до 70% поднимет рейтинг партии накануне сентябрьских выборов, считает исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов. В беседе с «Политикой Сегодня» эксперт заметил, что такая мера поможет стимулировать экономику регионов.

«До выборов остался месяц. "Единая Россия" рассчитывает, что электорат откликнется на инициативу позитивно. Я бы накануне подобных инициатив проводил закрытые фокус-группы о том, что люди ждут от партии. Возможно, такие исследования уже проводились», — предположил политолог.

По мнению Данилова, предлагаемые поправки помогут остановить отток работников бюджетной сферы в более крупные и богатые регионы.

«Для регионов — это важная вещь, особенно для регионов депрессивных. Там бюджетная сфера составляет значимую часть бюджета регионального. В тех регионах нет крупных предприятий, которые могут наполнять бюджет, и, грубо говоря, регион живет на все эти бюджетные поступления. Для них, конечно, увеличение зарплаты будет очень хорошей мерой. Дисбаланс в зарплатах в бюджетной и коммерческой сферах есть», — говорит эксперт.

Сделать ставку на развитие внутреннего рынка поможет стимулировать экономику, убежден Данилов.

«Даже если рубль от этого обвалится, это все равно стимулирует экономическую жизнь в регионах. Увеличатся семейные расходы и уровень жизни, отчасти поднимается малый бизнес, и тому подобное. На мой взгляд, это правильная мера, некоторая коррекция курса за счет такого рода кейнсианских инициатив, я думаю, будет не самым тяжелым ударом для нашей экономики», —заключил эксперт.

Ранее депутаты «Единой России» предложили увеличить долю базовой части заработной платы работников бюджетной сферы до 70%. Об этом 10 августа сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. По его словам, чтобы добиться выполнения майского указа, руководители на местах занимаются «откровенными манипуляциями» со ставками часов работы.

«Учителей буквально «насильно» заставляют работать на 1,5-2 ставки, брать дополнительное классное руководство, вести факультативы. Медицинским работникам «навешивают» дополнительные дежурства», — сказал Андрей Турчак.

Также обсуждалось предложение закрепить разницу в соотношении заработных плат руководящего состава и остальных работнике организации.