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13:33   11 Августа 2020
Происшествия

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Башкирии

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Башкирии

Житель Нефтекамска планировал устроить теракт, рассказали в управлении ФСБ по Республике Башкортостан.

Злоумышленник хотел поджечь местную администрацию для "инспирирования протестной активности", дестабилизации деятельности органов государственной власти. Параллельно он открыто вел агитацию в интернете, пояснили в ведомстве.

Подозреваемого задержали на этапе подготовки к преступлению, по месту его проживания изъяты гаджеты с информацией о подготовке к теракту, а также видео изготовления и испытаний зажигательных смесей. Возбуждены уголовные дела по статьям "Теракт" и "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".

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Автор: Борис Нестеров
#фсб #теракт #башкирия #предотвращение теракта #нефтекамск

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