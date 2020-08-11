ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Башкирии

Житель Нефтекамска планировал устроить теракт, рассказали в управлении ФСБ по Республике Башкортостан.

Злоумышленник хотел поджечь местную администрацию для "инспирирования протестной активности", дестабилизации деятельности органов государственной власти. Параллельно он открыто вел агитацию в интернете, пояснили в ведомстве.

Подозреваемого задержали на этапе подготовки к преступлению, по месту его проживания изъяты гаджеты с информацией о подготовке к теракту, а также видео изготовления и испытаний зажигательных смесей. Возбуждены уголовные дела по статьям "Теракт" и "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".