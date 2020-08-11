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13:32   11 Августа 2020
Происшествия

МВД Белоруссии задержало более двух тысяч протестующих за сутки

МВД Белоруссии задержало более двух тысяч протестующих за сутки

Количество задержанных в ходе беспорядков в Белоруссии превысило отметку в две тысячи человек. Об этом сообщило МВД республики. Задержания производились на территории всей страны.

Незаконные акции в республике Белоруссия сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией. Сотрудники правоохранительных органов задержали более двух тысяч протестующих по всей стране за прошедшие сутки.

Ранее сообщалось о мужчине, ставшем жертвой самодельного взрывного устройства в ходе несогласованного митинга в Минске. Мужчина намеревался бросить снаряд в стражей правопорядка, устройство сработало у него в руке. Личность погибшего установлена полицией, он отбывал наказание за убийство.

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Автор: Кристина Мокроусова
#акции #минск #беспорядки #задержанные

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