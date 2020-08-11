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13:46   11 Августа 2020
Весь мир

Пушков дал совет Берлину, как вернуть лидерство в Европе

Пушков дал совет Берлину, как вернуть лидерство в Европе

Германской дипломатии пора сосредоточиться на позитивной повестке, так как Берлин никуда не продвинется, делая упор на разногласиях с Москвой.

Такое мнение в своем Telegram-канале высказал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что российско-германские отношения очень важны и их не следует пускать на самотек.

«Там, где существует необходимость разъяснения, лучше всего говорить открыто. Поэтому я еду сегодня впервые с начала пандемии коронавируса в Россию», — сообщил журналистам немецкий министр иностранных дел перед отлетом в Москву.

Также Маас добавил, что в минувшем году отношения между Москвой и Берлином зашли в сложное русло, так как помимо эпидемии коронавируса, из-за которой были сокращены прямые контакты, ситуацию усугубило и убийство в столичном парке Тиргартен гражданина Грузии, в причастности к которому германская Генпрокуратура подозревает российские спецслужбы.

«Германо-российские отношения слишком важны, чтобы пускать их на самотек. Только при участии Москвы мы сможем достигнуть устойчивых результатов по важным международным темам», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, уточнив, что к этим темам относится урегулирование конфликтов в Сирии и Ливии, а также на Украине.

Помимо этого, по словам Мааса, России отведена ключевая роль и в области контроля над вооружениями, и в Берлине хотели, бы, чтобы действия Москвы соответствовали этой ответственности.

Пушков дал совет Берлину, как вернуть лидерство в Европе

Комментируя выступления главы МИД ФРГ, Алексей Пушков отметил, что Берлин подобными заявлениями обеспечивает себе алиби перед Польшей и другими странами-членами ЕС, занимающими антироссийскую позицию. Но, если в Германии не перестанут вечно оглядываться на эти страны, которые не имеют вообще никакой внешней политики, кроме постоянных «заклинаний» о необходимости сдерживать Россию, она сама не сможет никуда продвинуться.

«Если Берлин хочет сохранить лидерство в Европе, то он должен демонстрировать новые подходы и динамику, а не быть вечным заложником восточноевропейских столиц», — заключил сенатор.

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Автор: Александр Люблинский
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