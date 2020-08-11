Москва требует освободить российских журналистов в ближайшее время

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва требует как можно скорее освободить российских журналистов в Белоруссии.

Власти РФ во время разговора с Минском будут настаивать на решении сложившейся ситуации с задержанием в Белоруссии журналистов из России, отметил Лавров на пресс-конференции. Вопрос нужно решить исходя прежде всего из гуманных соображений, добавил глава МИД.

В Беларуссии 9 августа прошли выборы президента. По итогам голосования более 80% набрал действующий президент Александр Лукашенко. В связи с этим в стране начались протесты. В Минске также задержаны российские журналисты Daily Storm и военный корреспондент Семен Пегов.