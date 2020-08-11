Лавров сообщил о кибератаках Германии на РФ

Россия фиксирует значительное количество кибератак со стороны Германии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Заявление министра прозвучало по итогам переговоров с коллегой из ФРГ Хайко Маасом. Лавров отметил, что РФ в 2019–2020 годы выявила атаки против объектов и организаций страны.

Глава внешнеполитического ведомства России добавил, что неправомерные действия осуществлялись из германского сегмента. РФ выразила обеспокоенность в связи с ситуацией на фоне взаимодействия стран в вопросах кибербезопасности.