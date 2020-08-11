Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат Боярский назвал переход на электронные паспорта неизбежным

Депутат Боярский назвал переход на электронные паспорта неизбежным

 Для истребителей «Сухого» готовят принципиально новое мощное вооружение

Для истребителей «Сухого» готовят принципиально новое мощное вооружение
Инвестиционный стратег Юнг-Ю Ма предрек сильный рост цен на золото

Инвестиционный стратег Юнг-Ю Ма предрек сильный рост цен на золото

 Выплату малоимущим семьям с детьми могут увеличить со следующего года

Выплату малоимущим семьям с детьми могут увеличить со следующего года
Член ОП РФ Григорьев рассказал о подготовке к выборам в регионах

Член ОП РФ Григорьев рассказал о подготовке к выборам в регионах

 Тихановская призвала сторонников не выходить на протесты в Белоруссии

Тихановская призвала сторонников не выходить на протесты в Белоруссии
Депутат Боярский назвал переход на электронные паспорта неизбежным

Депутат Боярский назвал переход на электронные паспорта неизбежным

 Для истребителей «Сухого» готовят принципиально новое мощное вооружение

Для истребителей «Сухого» готовят принципиально новое мощное вооружение
Инвестиционный стратег Юнг-Ю Ма предрек сильный рост цен на золото

Инвестиционный стратег Юнг-Ю Ма предрек сильный рост цен на золото

 Выплату малоимущим семьям с детьми могут увеличить со следующего года

Выплату малоимущим семьям с детьми могут увеличить со следующего года
Член ОП РФ Григорьев рассказал о подготовке к выборам в регионах

Член ОП РФ Григорьев рассказал о подготовке к выборам в регионах

 Тихановская призвала сторонников не выходить на протесты в Белоруссии

Тихановская призвала сторонников не выходить на протесты в Белоруссии
13:45   11 Августа 2020
Россия

Депутат Боярский назвал переход на электронные паспорта неизбежным

Депутат Боярский назвал переход на электронные паспорта неизбежным

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский призвал россиян не бояться оформлять документы в цифровом формате. Об этом он сообщил в беседе с «Политикой Сегодня».

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, более 70% россиян в 2020 году предпочли бы бумажные паспорта электронным, тогда как год назад их было 59%. За паспорт в цифровом виде высказались только 16% россиян — в прошлом году этот показатель был равен 31%. Граждан стала в большей степени тревожить возможная утечка данных третьим лицам — 24% против 4% в 19-м году.

Сергей Боярский назвал переход на электронные паспорта неизбежным

Комментируя падение доверия россиян к электронным паспортам, Сергей Боярский заметил, что в перспективе граждан все равно ждет переход на цифру.

«С развитием технологий, с развитием информационного шума вокруг, возможно, теорий заговора, очень много было вылито информации вокруг единого цифрового регистра. Ничего страшного, никого заставлять мы не собираемся. Хотите бумажные паспорта – получайте бумажные. Переход все равно будет плановым, он неизбежен. Рано или поздно весь мир перейдет к цифровым носителям. Этого не нужно бояться и не нужно с этим торопиться», — уверяет парламентарий.

Депутат Госдумы РФ также добавил, что в ближайшем будущем отношения между государством и населением выйдут на новый уровень.

«Скоро заработает регистр, в ближайшую пятилетку, и предоставление государственных услуг и вообще всевозможного взаимодействия человека и государства выйдет на качественный уровень. Хотя и сейчас мы уже сделали большой шаг вперед с многофункциональными центрами, с сайтом госуслуг», — не сомневается депутат.

В июле 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о том, что россияне должны в полной мере пользоваться электронным удостоверением личности уже к 2024 году — это на два года ранее, чем планировалось изначально. Более того, вице-премьер Максим Акимов сообщил, что полный отказ от бумажных паспортов произойдет в 2022 году. Электронный документ, предположительно, предстоит менять раз в десять лет. 

Депутат Боярский назвал переход на электронные паспорта неизбежным

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 19 июля 2020 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Каролина Зулкарнаева
#госуслуги #боярский #электронный паспорт

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...