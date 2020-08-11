Депутат Боярский назвал переход на электронные паспорта неизбежным

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский призвал россиян не бояться оформлять документы в цифровом формате. Об этом он сообщил в беседе с «Политикой Сегодня».

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, более 70% россиян в 2020 году предпочли бы бумажные паспорта электронным, тогда как год назад их было 59%. За паспорт в цифровом виде высказались только 16% россиян — в прошлом году этот показатель был равен 31%. Граждан стала в большей степени тревожить возможная утечка данных третьим лицам — 24% против 4% в 19-м году.

Комментируя падение доверия россиян к электронным паспортам, Сергей Боярский заметил, что в перспективе граждан все равно ждет переход на цифру.

«С развитием технологий, с развитием информационного шума вокруг, возможно, теорий заговора, очень много было вылито информации вокруг единого цифрового регистра. Ничего страшного, никого заставлять мы не собираемся. Хотите бумажные паспорта – получайте бумажные. Переход все равно будет плановым, он неизбежен. Рано или поздно весь мир перейдет к цифровым носителям. Этого не нужно бояться и не нужно с этим торопиться», — уверяет парламентарий.

Депутат Госдумы РФ также добавил, что в ближайшем будущем отношения между государством и населением выйдут на новый уровень.

«Скоро заработает регистр, в ближайшую пятилетку, и предоставление государственных услуг и вообще всевозможного взаимодействия человека и государства выйдет на качественный уровень. Хотя и сейчас мы уже сделали большой шаг вперед с многофункциональными центрами, с сайтом госуслуг», — не сомневается депутат.

В июле 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о том, что россияне должны в полной мере пользоваться электронным удостоверением личности уже к 2024 году — это на два года ранее, чем планировалось изначально. Более того, вице-премьер Максим Акимов сообщил, что полный отказ от бумажных паспортов произойдет в 2022 году. Электронный документ, предположительно, предстоит менять раз в десять лет.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 19 июля 2020 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.