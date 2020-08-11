Лавров и Маас обсудили строительство "Северного потока — 2"

Главы МИД России и ФРГ Сергей Лавров и Хайко Маас обсудили строительство газопровода "Северный поток — 2".

Как заявил Лавров в ходе совещания с членами правительства, вопрос газопровода обсуждался с учетом давления со стороны США.

Ранее немецкая компания Uniper (европейский партнер "Северного потока — 2") заявила, что строительство газопровода может задержаться или не состояться совсем из-за санкций со стороны Америки. В компании добавили, что для них провал проекта является основным риском. Российский сенатор Олег Морозов ответил на это, что РФ достроит и запустит газопровод, несмотря на американские ограничения.