Трамп заподозрил демократов во вмешательстве в выборы президента США

В сценарии про «вмешательство в американские выборы» появился новый игрок – Демократическая партия США. Накануне президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что благодаря СМИ, все внимание общественности сконцентрировалось на России, хотя угрозу предстоящему в ноябре голосованию стоит искать в другом месте.

На просьбу журналиста прокомментировать предполагаемое вмешательство Москвы в выборы Трамп ответил так:

«Я скажу вам, кто вмешивался в наши выборы. Демократы (Демократическая партия США – прим. ред.) вмешиваются, желая и настаивая на отправке бюллетеней по почте, когда повсюду царит коррупция».

Напомним, демократы ранее предложили провести голосование по почте из-за рисков распространения коронавируса. Трамп — резко против такого формата волеизъявления граждан. Он уверен, что будут фальсификации.

Доктор политических наук, американист Рафаэль Ордуханян объяснил «Политике Сегодня», что обвинение в сторону демократов со стороны Трампа стоит рассматривать исключительно в контексте предвыборной гонки.

«Все заявления, которые мы слышим из Вашингтона сейчас – это аспекты предвыборной кампании. Такие обвинения и предположения мы должны делить пополам, а потом еще раз пополам. Это не руководство к действию, это не программное заявление для последующих практических шагов. Это просто пустышка», — считает политолог.

Ордуханян полагает, что подобные попытки переложить ответственность за выборы на разные страны и даже партии объясняются низким уровнем политической дискуссии в США. Республиканец Трамп намерен снизить рейтинг оппонентов-демократов, обвинив их партию в желании фальсифицировать выборы.

Ранее в Twitter американский лидер и вовсе хотел перенести выборы на другую дату под предлогом коронавируса. Но перенос или отмена президентских выборов в США возможны только при условии одобрения обеих палат Конгресса. Американский закон от 1845 года гласит, что голосование проходит «во вторник после первого понедельника в ноябре».

«Трамп лихорадочно цепляется за власть. Он хочет победить не для того, чтобы проводить реформы и сделать лучше для своей страны. А потому, что для него главное – победить Джо Байдена и Нэнси Пелоси (представители демократической партии – прим. ред.). То же самое и с другой стороны: главное убрать Трампа. Что после этого? Они не знают. Главное – убрать Трампа», — сказал Ордуханян.

«Политика Сегодня» ранее писала, что предложение Дональда Трампа о переносе выборов не нашло поддержки ни у его сторонников из Республиканской партии, ни у противников из Демократической. Выборы 46-го президента США состоятся в определенный законом день — 3 ноября 2020 года.

Предварительные кандидаты: Дональд Трамп от Республиканской партии и Джозеф Байден от Демократической.