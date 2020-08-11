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14:15   11 Августа 2020
Россия

Союз пенсионеров РФ оценил возможность выплат ко Дню пожилого человека

Союз пенсионеров РФ оценил возможность выплат ко Дню пожилого человека

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель Союза пенсионеров РФ Валерий Рязанский не исключил, что пенсионеры получат доплату в 700 рублей ко Дню пожилого человека (отмечается ежегодно 1 октября). По его словам, регионы могут выделить деньги на эти цели из своих бюджетов. Однако на федеральном уровне единовременных выплат пенсионерам не планировали.

«Каждый регион имеет возможность сделать это самостоятельно, если есть на этот счет ресурсы. О каких-то плановых выплатах со стороны централизованных источников, честно говоря, я не слышал, чтобы здесь что-то планировали», — сказал сенатор в комментарии «Политике Сегодня».

Рязанский не слышал о доплате к пенсиям в честь Дня пожилых людей

Как сообщил Рязанский, в День пожилого человека Союз пенсионеров РФ организует форум, включающий спортивные фестивали и конкурсы, например, «Поединки хоров».

«Общество отмечает вклад пенсионеров в процесс передачи знаний из поколения в поколение», — подытожил сенатор.

Рязанский не слышал о доплате к пенсиям в честь Дня пожилых людей

Пандемия коронавируса скорректировала проведение массовых мероприятий. Сейчас неизвестно, как именно города отпразднуют День пожилых людей — живыми встречами или онлайн-трансляциями.

Так, Минспорта уже перенесло Спартакиаду пенсионеров на 2021 год. При этом, ведомство разрабатывает рекомендации регионам о проведении в рамках карантинных ограничений спортивных соревнований и мероприятий, приуроченных ко Дню пожилого человека.

Ради сохранения соревновательной активности среди пенсионеров, но без передвижений спортсменов по стране, регионам предложили провести 1 октября Всероссийский фестиваль спорта и здоровья.

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Автор: Андрей Рыдаль
#россия #пенсии #общество #рязанский

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