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12:26   11 Августа 2020
Общество

Российские школы и университеты начнут работу с 1 сентября

Российские школы и университеты начнут работу с 1 сентября

Школы смогут принимать учеников в штатном режиме при соблюдении мер санитарной безопасности.

Российские школы откроют свои двери 1 сентября. Об этом сообщили в Министерстве просвещения во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Роспотребнадзор составил список требований, которые будут предъявлены к школам для работы во время пандемии коронавируса. Каждый класс будет проводить все учебное время в определенном кабинете, исключение составят физическая культура и труд.

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Автор: Юлия Яковлева
#школа #учебный год #минпросвещения

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