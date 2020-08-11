Российские школы и университеты начнут работу с 1 сентября

Школы смогут принимать учеников в штатном режиме при соблюдении мер санитарной безопасности.

Российские школы откроют свои двери 1 сентября. Об этом сообщили в Министерстве просвещения во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Роспотребнадзор составил список требований, которые будут предъявлены к школам для работы во время пандемии коронавируса. Каждый класс будет проводить все учебное время в определенном кабинете, исключение составят физическая культура и труд.