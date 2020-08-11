Фея Динь-Динь, вжик и смертельный сапог: война в Донбассе породила новояз

Появление «военного» сленга в Донбассе свидетельствуют о психологической травме жителей региона и их попытках защититься с помощью метафор и шуток. Такое мнение «Политике Сегодня» озвучила психолог, доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева.

«Здесь, конечно, стоит вопрос о травме. Такая ситуация (война — прим. ред.) — противоестественна для человека. Люди испытывают постоянный страх, давление – все эти условия не могут позитивно повлиять на психологическое здоровье. И это не может не отразиться на языке», — объясняет эксперт.

Специалисты Южного научного центра РАН, Южного федерального и Донецкого национального университетов выявили появление так называемого «языка войны» в Донбассе, который сформировался из-за боевых действий в регионе. Старший научный сотрудник ЮНЦ РАН Татьяна Власкина рассказала, что для изучения проводился опрос населения, а также изучались письменные источники.

Многие слова получили второе значение. Например, снаряд для противотанкового гранатомета стали назвать «сапог», а ранний обстрел — «будильник». Безобидные слова «бабочка» и «лепесток» обозначают у жителей Донбасса противопехотные мины нажимного действия.

Появились и слова-звукоподражания. «Гуп» — удар, сотрясающий землю. Сформировались новые метафоры. Например, фраза «упал грузовик с кирпичом» означает мощный одиночный взрыв, «ковры выбивают» — частая стрельба из миномета.

Военные беспилотники стали называть именами летающих сказочных персонажей — «Карлсон», «Вжик», «фея Динь-Динь».

«Люди таким образом защищаются — это ирония, использование метафор. Люди всегда во все трудные времена пытались спастись юмором. Анекдоты — тоже способ защиты от того, что им не нравится, с чем не удается справиться, о чем им очень тяжело говорить. Людям действительно очень трудно называть некоторые вещи своими именами. Слово имеет такое влияние. Да, люди так справляются с тем невыносимым напряжением, которое, к сожалению, еще остается», — говорит Яничева.

По мнению социального психолога, такие слова могут прочно войти в обиход.

«Хочется верить, что ситуация разрешится. Но такие отголоски будут долго. Война закончилась больше 70 лет назад, но некоторые словечки проскальзывают даже у тех, кто имеет о войне представление не очень четкое — по книжкам, фильмам и рассказам. Я думаю, это годы и десятилетия», — убеждена Яничева.

Военный сленг стал активно распространяться в эпоху региональных конфликтов, напомнил лингвист, доктор филологических наук, профессор Анатолий Баранов. Люди используют эвфемизмы для табуированных тем войны и смерти. Например, выражение «груз 200», которое появилось во время войны в Афганистане и обозначало транспортировку погибших солдат в запаянном цинковом гробу до места захоронений. У судмедэкспертов и следователей распространено понятие «подснежники», говорит Баранов. Так называют трупы, которые находят после того, как сошел снег.

«Кажется, в Великую Отечественную войну тяжелые минометы называли "чемоданы". Но сейчас эти выражения практически исчезли. Как мы видим, правил применения подобной лексики нет. Исследователи смотрели региональный вариант русского языка в Донбассе. Насколько это перейдет в язык на территории РФ, сказать сложно. Если конфликт законсервируется, а военные действия прекратятся, или по крайней мере будут заморожены, очевидно, что лексика будет исчезать», — заключил эксперт.

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами стали более 13 тысяч человек.

С 27 июля в Донбассе действует очередное бессрочное перемирие, но стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в его нарушениях. Вопрос урегулирования обсуждается в ходе встреч трехсторонней контактной группы, а также саммите «нормандского формата».