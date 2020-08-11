"Северный поток — 2" пообещали достроить вопреки санкциям США

Газопровод "Северный поток — 2" будет достроен, несмотря на возможные новые санкции со стороны США. Об этом заявил во вторник российский сенатор Олег Морозов.

Проект "Северный поток — 2" подразумевает строительство газопровода, который пройдет по дну Балтийского моря от российского берега до побережья Германии. Как отметил сенатор Морозов, для ряда европейских стран проект не имеет альтернативы. Поэтому он будет завершен, несмотря на попытки США остановить строительство газопровода, передает РИА Новости.

Накануне немецкая компания Uniper опубликовала отчет, в котором идет речь о том, что США готовят санкции, направленные на препятствование строительству "Северного потока — 2". Так, 5 августа несколько сенаторов США потребовали от оператора немецкого порта Мукран, где расположен логистический центр газового проекта, прекратить поддерживать строительство газопровода. В случае отказа США грозят "финансовым разрушением".