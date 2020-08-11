Вакцина от COVID-19 российского происхождения поступит в оборот в 2021 году

Российская вакцина от коронавирусной инфекции поступит в гражданский оборот в стране с 1 января 2021 года. Об этом стало известно согласно данным реестра лекарственных средств Минздрава России.

Первая в мире вакцина, предназначенная для профилактики COVID-19, зарегистрирована 11 августа 2020 года Минздравом РФ. Ее разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при участии Российского фонда прямых инвестиций.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что рассчитывает на массовый выпуск российской вакцины от коронавирусной инфекции в ближайшее время.