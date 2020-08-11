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11:47   11 Августа 2020
Общество

Путин заявил, что одна из его дочерей уже привилась от коронавируса

Путин заявил, что одна из его дочерей уже привилась от коронавируса

Одна из дочерей президента России Владимира Путина сделала прививку от коронавируса.

Президент рассказал, что после первого укола температура у дочери поднялась до 38 градусов, а на следующий день опустилась и стала чуть выше 37. После второй инъекции температура тела также немного повысилась, но вскоре сошла на нет, девушка чувствует себя хорошо.

Ранее Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от новой коронавирусной инфекции. Глава государства отметил, что российская вакцина была зарегистрирована утром 11 августа и стала первой в мире.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #дочь #вакцина

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