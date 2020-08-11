Путин заявил, что одна из его дочерей уже привилась от коронавируса

Одна из дочерей президента России Владимира Путина сделала прививку от коронавируса.

Президент рассказал, что после первого укола температура у дочери поднялась до 38 градусов, а на следующий день опустилась и стала чуть выше 37. После второй инъекции температура тела также немного повысилась, но вскоре сошла на нет, девушка чувствует себя хорошо.

Ранее Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от новой коронавирусной инфекции. Глава государства отметил, что российская вакцина была зарегистрирована утром 11 августа и стала первой в мире.