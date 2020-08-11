Пять человек погибли и 25 пострадали в ДТП с автобусом в Стамбуле

Жертвами ДТП с автобусом на Северной Мраморноморской магистрали в Стамбуле стали пять граждан. Травмы различной степени тяжести получили 25 человек.

Автобус дальнего следования протаранил путепровод, сообщает Федеральное агентство новостей. Семь пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Один из пассажиров автобуса рассказал, что водитель транспортного средства уснул за рулем. Пострадавший мужчина смог самостоятельно выбраться и позвать на помощь.

Пассажир сообщил, что информации о его сестре до сих пор не поступало. Турецкие врачи оказали первую помощь пострадавшим, после чего их госпитализировали в стамбульские больницы. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту инцидента.